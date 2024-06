ČT chce iVysílání uzavřít za paywall! Dostanete se k němu jen, pokud …

Koncesionářské poplatky jsou vzhledem k plánům na jejich zvýšení v České republice v posledních týdnech poměrně ožehavým tématem. Dost možná za to však nemůže jeho navýšení jako takové, ale spíš to, že se bude nově vztahovat nejen na majitele televizí a rádií, ale i na majitele smartphonů, tabletů či počítačů, na kterých lze přes internet televizní či rozhlasové vysílání konzumovat. Právě tito uživatelé se pak dle všeho v budoucnu dočkají i poměrně zásadní změny, která s koncesionářskými poplatky souvisí.

Před pár týdny se prohnaly médii informace o tom, že informace o tom, kdo v ČR disponuje internetovým připojením a tedy je schopný sledovat rozhlasové či televizní vysílání online, budou vládě poskytovat mobilní operátoři. V jednom z rozhovorů to tvrdil alespoň ministr kultury Baxa, která se za svá slova následně dočkal poměrně ostré kritiky. Tou ve výsledku nešetřili ani samotní operátoři, kteří se poměrně nepřekvapivě do role „práskačů“ stavět nechtějí. Asociace mobilních operátorů, která je v ČR sdružuje, proto veřejně vyzvala ČT, ať tedy iVysílání zamkne za paywall (tedy jej učiní zpoplatněným s tím, že poplatkem bude koncesionářský poplatek, jehož plátci budou disponovat přihlašovacími údaji k iVysílání), čímž se ve výsledku celá zápletka vyřeší.

To však ve výsledku není žádné sci-fi. Jak informoval portál Lupa.cz, Česká televize přesně tuto možnost již nějakou dobu vyvíjí, přičemž ještě za generálního ředitele Petra Dvořáka začala připravovat registraci uživatelů pro iVysílání s vizí, že bude postupem času zpřístupněno jen plátcům koncesionářského poplatku. Velkým pozitivem tohoto řešení by pak bylo, že by šlo iVysílání sledovat i mimo území České republiky, což v současnosti u mnoha pořadů nelze vzhledem k tomu, že se jedná o volně dostupný streamovací kanál, na který se vztahují licenční podmínky.

Určitou formu registrace pro uživatele online služeb již ČT nabízí v rámci systému Moje ČT, do kterého se můžete přihlásit třeba i z iOS či tvOS aplikací s tím, že si poté začne aplikace „pamatovat“, co jste sledovali a případně kde jste skončili, aby vám pořad nabídla přesně z toho místa. Napojení na databázi plátců koncesionářského poplatku zde sice zatím chybí, jelikož se jedná o technicky složitou záležitost, nicméně do budoucna se s tímto řešením počítá. Ostatně, prosadit jej chce i současný ředitel ČT Jan Souček, který na celé záležitosti částečně postavil svou kandidaturu na post ředitele ČT.

Je tedy jasné, že ČT a zejména pak její online platformu iVysílání čekají do budoucna poměrně velké věci, které se však ve výsledku dotknout zřejmě jen poměrně malého počtu diváků. Plátci koncesionářských poplatků si totiž zkrátka jen založí účty v iVysílání s tím, že po ověření jej budou moci sledovat jednak stále zdarma (respektive v rámci koncesionářského poplatku) a jednak i mimo území ČR, což je velká výhoda.