Netflix čeká na Apple TV zásadní změna!

Aplikace Netflixu na Apple TV se co nevidět otřese v základech! Streamovací gigant totiž před pár hodinami odhalil zásadní redesign svých televizních aplikací, mezi kterými nechybí samozřejmě ani ta pro tvOS. A že je o co stát – tedy, minimálně z gifu, kterým Netflix vše odhalil. Ostatně, podívejte se na něj sami níže.

Jak můžete vidět, televizní aplikace už nebude založena na postranním panelu s nabídkou, ale na sekcích zobrazených v horní straně obrazovky, mezi kterými budete přecházet pomocí šipek. Redesign však nebude spočívat jen ve změně umístění nabídky, ale taktéž v přepracování jednotlivých „profilů“ pořadů. Ty totiž už nebudou ve formě statických dlaždic, ale změní se v aktivní okna, která se budou zvětšovat poté, co na ně uživatel najede pomocí ovladače. Ve výsledku by se tedy mělo jednat o vcelku zajímavé usnadnění používání založené na maximalizaci intuitivnosti. Nový design pak působí celkově velmi moderně a dost možná i efektivněji než na jaký jsme byli zvyklí doposud. Nový design začne dle svých slov Netflix rozšiřovat již velmi brzy, avšak jako již tradičně na to půjde postupně. Je tedy možné, že se jej dočkáte do pár dnů, ale stejně tak nelze bohužel vyloučit ani to, že na něj budete čekat dlouhé týdny či měsíce.