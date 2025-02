Apple plánuje plnohodnotný návrat na X

Apple podle zdrojů nedávno začal opět jednat o obnovení inzerce na sociální síti X. Tyto diskuse údajně probíhaly v posledních týdnech, což naznačuje, že vztahy mezi společnostmi se zlepšily. Apple byl jednou z mála společností, které nezastavily nákup reklamy ihned po převzetí Twitteru Elonem Muskem, ale inzerci přerušil v roce 2023 po Muskových antisemitských komentářích a poté, co se ukázalo, že reklamy Applu se objevovaly vedle nacistických obsahů. Možný návrat Applu k reklamě na X by mohl být dle některých vnímán jako poněkud kontroverzní. A to zejména kvůli nedávnému gestu Muska na inauguraci Donalda Trumpa, které připomínalo hajlování.

Musk je však blízkým Trumpovým poradcem a má vliv i na jeho administrativu, což může hrát roli v jednáních mezi Applem a X. Tim Cook v minulosti daroval 1 milion dolarů na Trumpovu inauguraci a této akce se osobně zúčastnil. Ovšem Apple se (na rozdíl od jiných technologických společností) do přímého financování Trumpovy inaugurace nezapojil. Podle The Wall Street Journal více společností přehodnocuje své reklamní investice na síti X. Amazon údajně plánuje inzerci zvýšit, což by X mohlo značně pomoci. Musk v lednu přiznal, že růst uživatelské základny stagnuje, příjmy jsou slabé a společnost se sotva drží nad vodou. Příjmy z reklamy by tedy mohly síti X vytrhnout trn z paty.