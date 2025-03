T-Mobile přináší svým zákazníkům Netflix

Oblíbenost placených TV a video-on-demand (VOD) služeb roste. Podle průzkumu společnosti G82 z října 2024 už 59 % českých domácností využívá nějakou formu placené TV služby. Radikální změny v užívání TV přinesl ale i superrychlý internet – televizi lze dnes sledovat jednoduše odkudkoli podle toho, jak si sám zákazník přeje. Jednou z nejoblíbenějších streamovacích služeb v ČR je Netflix, a právě tu operátor nyní zavádí do svého portfolia. Nově bude v základní variantě součástí TV tarifu XL Plus & Netflix a mobilního tarifu Next Extra neomezeně 5XL. Navíc ho lze pořídit jako balíček k jakémukoliv tarifu mobilnímu i Magenta TV. Jako dárek si zákazníci mohou vychutnat Netflix Premium na 2 měsíce k nově sjednané TV službě. Nabídka je určena domácnostem a platí pro období 1. 4.–31. 5. 2025.

MAGENTA TV překročila nedávno 300 000 uživatelů. Domácnosti ji sledují v průměru 6 hodin denně. Zhruba čtvrtina všech pořadů je sledována zpětným zhlédnutím. Oblíbená je Videotéka, BBC Player, rozhovory DVTV, CANAL+ i Max. Od zítřka do nabídky přibude i Netflix – přední světová streamovací služba a domov oblíbených hitů, jako jsou Stranger Things, Wednesday a Zaklínač. „MAGENTA TV přinesla revoluci v televizním zážitku – od živého vysílání po rozsáhlou Videotéku. S funkcemi jako zpětné zhlédnutí a nahrávání pořadů nabízí flexibilitu sledování, jež odpovídá modernímu životnímu stylu. Nově přinášíme možnost aktivovat si velmi populární službu Netflix – ta nabízí bez reklam tisíce filmů, seriálů a titulů, z nichž některé najdete jen na Netflixu, nechybí živé přenosy nebo hry. Vybere si opravdu každý,“ uvedl Maximiliano Bellassai, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky a člen management boardu společnosti T-Mobile.

Jak si pořídit Netflix přes T-Mobile? Velice jednoduše, doslova na pár kliknutí.

Netflix se propíše do nabídky MAGENTA TV PLUS: z původního tarifu XL Plus vzniknou dva – XL Plus & Netflix (se Základní verzí) a XL Plus & HBO, oba v ceně 999 Kč. Díky Magenta 1 lze navíc získat při kombinaci této nabídky s dalšími službami získat slevu, přičemž uživatel vše najde přehledně na jediné faktuře. Noví zákazníci mohou tento tarif nyní pořídit za akční cenu 449 Kč/měs. na prvních 6 měsíců.

Nárok na Netflix v Základní verzi na 12 měsíců mají zákazníci v novém mobilním tarifu Next Extra neomezeně 5XL , více informací zde.

, více informací zde. Zákazník si může Netflix pořídit jednoduše od 239 Kč (v Základní verzi) i jako samostatný balíček k ostatním MAGENTA TV Plus tarifům (S, M, L i nového XL HBO) nebo

k jakémukoliv paušálnímu mobilnímu tarifu od T-Mobile, vše pak najde přehledně na jediné faktuře.

Balíček Netflix Premium na 2 měsíce jako dárek si lze vyzvednout jednoduše v aplikaci Můj

T-Mobile, na aktivaci je 30 dní. Dárek najdou všichni, kdo si do 31. 5. 2025 nově pořídí MAGENTA TV tarif Plus (S, M, L, XL &HBO). Po uplynutí volných 60 dnů se automaticky přechází na ceníkovou cenu, tzn. 379 Kč (v případě XL & Netflix doplatí zákazník 140 Kč rozdílu mezi Základní a Premium verzí). Dále si v tomto období bude možné pořídit MAGENTA TV od 199 kč měsíčně na 6 měsíců, více informací zde.

Netflix nabízí 3 druhy předplatného, z něhož se odvíjí počet zařízení, na kterých si lze obsah užívat:

Základní, 1 zařízení, 720 p (HD), 239 Kč;

Standardní, 2 zařízení 1 080 p (full HD), 309 Kč;

Premium, 4 zařízení, 4K + HDR, 379 Kč.

Zákazníka, který v rámci uvedených tarifů využije nárok na Základní verzi, přijde upgrade do následující vyšší verze na 70 Kč měsíčně u verze Standardní, případně 140 Kč měsíčně u verze Premium.