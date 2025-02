Slovenští vývojáři dostanou od dnešního dne z App Store méně peněz

Společnost Apple během včerejšího večera rozeslala vývojářům email, ve kterém mimo jiné uvádí, že aktuálně mohou vývojáři nabízet své aplikace ve 175 obchodech a 44 měnách. Čas od času potřebuje Apple upravit ceny nebo výnosy vývojářů kvůli změnám daňových předpisů nebo směnných kurzů. Tyto úpravy se tentokrát týkají i Slovenska. Aby Apple neměnil cenu aplikací, která je konzistentní již několik let, tak vzhledem k zvýšení DPH na Slovensku z 20% na 23% dojde k tomu, že vývojáři dostanou z prodeje aplikace o oněch 3% méně.

Kromě Slovenska se tato situace týká také Ázerbájdžánu, Peru, Estonska a Finska. Co však může Slováky potěšit je fakt, že ušetří naopak vydavatelé knih. Pokud totiž prodáváte přes Apple iBooks Store knihy, tak tam se naopak DPH snížilo z 20% na 5% a z prodeje knih tedy získají vydavatelé o 15% víc než doposud. Vzhledem k tomu, že vývojáři nemohou upravit cenu aplikací o ony 2 procenta rozdílu, ale museli by své aplikace převést na jiný tier, tedy do jiné cenové kategorie, tak většina vývojářů bude muset zkrátka odvést DPH 23% místo 20% stále ze stejné částky, za kterou prodává svoji aplikaci. V ČR se nás žádná změna netýká a vývojáři jsou stále na tom stejné, na čem doposud.