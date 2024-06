Apple vydal Hello Developer: WWDC24 Edition

Apple ve svém netradičním čísle tradičního magazínu Hello Developer věnuje celý obsah nadcházející WWDC24. Kromě informací o tom, kdo se stal letošním vítězem Apple Design Award 2024, se v tomto čísle setkáte spíše s praktickými odkazy. Ty směřují na videa provázející celý příští týden, kdy vypukne WWDC24. Nechybí odkazy na keynote, fóra, setkání komunity nebo například na takzvané developers labs, kde ukazují zkušení vývojáří přímo ze společnosti Apple, jak vytvořit co nejlepší aplikace pro App Store. Apple nezapoměl toto čístlo doplnit také o odkaz na Playlist, který provází letošní WWDC. Speciální vydání Hello Developer: WWDC24 Edition si můžete problédnout přímo zde.