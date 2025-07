Ušetřete přes 2 tisíce: Sid Meier’s Civilization VI: Platinum Edition je nyní ke stažení zdarma!

Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zbystřete. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma nové hry na PC. A že je opět o co stát. K dispozici je totiž velmi oblíbená strategie Sid Meier’s Civilization VI: Platinum Edition. Jak už však má Epic ve zvyku, zdarma hry příliš dlouho nebudou – rozdávání skončí konkrétně příští čtvrtek v 16:59.

Sid Meier’s Civilization VI: Platinum Edition je ultimátní balení slavné tahové strategie, která vás nechá budovat vlastní civilizaci od úsvitu dějin až po blízkou budoucnost. Edice obsahuje základní hru, šest DLC balíčků a dvě rozšíření – Rise and Fall a Gathering Storm, což znamená desítky hodin obsahu navíc. Hráč se ujímá role jednoho z ikonických vůdců a snaží se zajistit své říši dominanci skrze diplomacii, vědu, kulturu nebo vojenskou sílu. Rise and Fall přináší systém zlatých a temných věků, které mění tempo vývoje civilizace, zatímco Gathering Storm do hry přidává klimatické změny, přírodní katastrofy a světový kongres.

Právě díky těmto prvkům je nutné každé rozhodnutí důkladně promyslet, protože může mít dopad na celý další vývoj vaší říše. Diplomacie je oproti předchozím dílům mnohem propracovanější a nabízí víc než jen výměnu surovin nebo vyhlášení války. Potěší i stylizovaná grafika, která je přehledná, barevná a snadno čitelná i v pozdějších fázích hry, kdy mapa doslova ožívá. Civilization VI v této edici osloví jak veterány série, tak i úplné nováčky, kteří chtějí poznat, proč je tahle značka tak ikonická. Platinum Edition je zkrátka tím nejlepším, co můžete z šestého dílu Civilization dostat. A pokud jste strategiemi dosud jen lehce koketovali, tohle je ideální vstupní brána.

Pokud tedy máte tento typ her rádi, určitě byste si jej neměli nyní nechat ujít. Bohužel, stejně jako v předešlých týdnech, i tentokrát je titul k dispozici jen pro PC a to až do čtvrtka 24. června do 16:59. Tentokrát by přitom bylo propásnutí této akce skutečně velkou chybou. Vždyť standardně se tento titul prodává za více než 2000 Kč.