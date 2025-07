Vydání veřejné bety iOS 26 a dalších systému je na spadnutí!

Apple se připravuje na uvedení veřejných beta verzí svých nových systémů a vše nasvědčuje tomu, že se tak stane už během tohoto týdne. Známý leaker na síti X zveřejnil čísla sestavení čtvrtých vývojářských verzí iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 a visionOS 26.

Podle historie tohoto účtu bývají čísla sestavení velmi přesná a většinou se zveřejňují pouhé dny před jejich oficiálním vypuštěním. To by znamenalo, že čtvrté vývojářské bety dorazí v úterý 22. července a veřejné beta verze by mohly následovat hned ve středu 23. července.

Čísla sestavení jednotlivých systémů:

iOS 26 a iPadOS 26 beta 4 (23A5297i)

(23A5297i) macOS 26 beta 4 (25A5316i)

(25A5316i) tvOS 26 a HomePod Software 26 beta 4 (23J5316g)

(23J5316g) watchOS 26 beta 4 (23R5317g)

(23R5317g) visionOS 26 beta 4 (23M5300g)

macOS 26 se objevil předčasně, iOS následuje

Zajímavostí je, že Apple omylem zpřístupnil veřejnou betu macOS 26 některým uživatelům dříve během dne. Sestavení mělo stejné číslo jako vývojářská verze, což potvrzuje, že veřejná beta bude odpovídat právě této vývojářské fázi.

Na webu Apple Beta Software Program se mezitím objevila informace, že visionOS 26 nebude mít veřejnou betu, což se liší od ostatních systémů. Apple zároveň potvrdil, že i nový firmware pro AirPods bude dostupný k veřejnému testování.

Každý uživatel si může zdarma zaregistrovat účet v Apple Beta Software Programu a získat přístup k veřejným beta verzím hned, jak budou uvolněny. Před instalací je ale doporučeno zálohovat zařízení, aby bylo možné obnovit systém v případě problémů.