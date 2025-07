iOS 26 Public Beta dorazí už tento týden! Známe pravděpodobný den vydání

Už během několika následujících dní by měli veřejní beta testeři získat možnost vyzkoušet si první veřejnou betu iOS 26. Tvrdí to alespoň zdroje spolehlivého novináře Marka Gurmana z Bloombergu, podle něhož Apple s vydáním této verze počítá na týden od 21. července, pravděpodobně pak ve středu 23. července. To by znamenalo, že kalifornský gigant dodrží svůj slib, že veřejné testování systému odstartuje ještě během července, i když přesné datum až dosud nespecifikoval.

Společně s iOS 26 má Apple vydat také první veřejné bety iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 a softwaru pro HomePod 26. Poprvé se navíc veřejné bety dočká i firmware pro AirPody. Jedinou výjimkou tak zůstává visionOS 26, pro nějž podle oficiální beta stránky veřejné testování plánováno není.

Přihlásit se do testování přitom může kdokoliv, a to bez nutnosti platit jakýkoliv poplatek. Stačí mít totiž jen účet v Apple Beta Software Programu a je hotovo. I tak ale Apple doporučuje před instalací beta verzí zařízení zálohovat, jelikož může dojít k chybám nebo jiným komplikacím. Co se týče vývojářských bet, ty jsou sice dostupné už nyní, ale pro jejich stažení je potřeba mít vývojářský účet. Od roku 2023 už sice není potřeba platit poplatek 99 dolarů ročně, účet vývojáře je však i tak stále vyžadován. Pokud si tedy brousíte na testování zuby, vězte, že veřejná beta je za rohem.