Zemřel Ozzy Osbourne

Hudební svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku 76 let totiž zemřel legendární britský zpěvák a hudebník Ozzy Osbourne. Jen dva týdny předtím odehrál svůj poslední koncert v kariéře, a to symbolicky v rodném Birminghamu. Osbourne se proslavil jako nezaměnitelný frontman skupiny Black Sabbath, se kterou na počátku 70. let definoval heavy metal a navždy změnil podobu rockové hudby.

Po odchodu z kapely v roce 1979 nastartoval úspěšnou sólovou dráhu, během níž vznikla řada kultovních alb v čele s Blizzard of Ozz. Jeho divoký životní styl, specifický hlas a nezaměnitelná pódiová energie z něj udělaly jednu z nejikoničtějších postav hudební historie. I přes vážné zdravotní problémy se na pódiu objevoval až do samotného závěru – jeho poslední vystoupení tak dnes působí jako symbolické rozloučení s fanoušky i celým světem hudby.