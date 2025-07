DATART začal prodávat AR brýle XREAL! Užijte si rozšířenou realitu, jakou jste ještě nezažili

Komerční sdělení: Představte si, že máte v kapse celé kino. Anebo rovnou herní arénu. Nebo obří pracovní monitor. A že si to všechno můžete vybalit kdykoliv a kdekoliv – doma, na dovolené, v letadle, v autě nebo v práci. Ať už vám to zní jako sci-fi, nebo ne, přesně tohle dnes zvládají brýle rozšířené reality značky XREAL, které si s přehledem poradí jak se zábavou, tak i s produktivitou. A o to víc potěší, že právě tyto brýle nyní nabízí DATART.

Nabídku AR brýlí na DATARTu si můžete prohlédnout zde

XREAL One Pro-M: Brýle s vlastním mozkem

Chcete zažít budoucnost už dnes? Pak by vaší pozornosti neměl uniknout model XREAL One Pro-M, který jako první AR brýle na světě disponuje vlastním čipem pro prostorové výpočty. Díky tomu zvládne vykreslit virtuální prostředí bez nutnosti spoléhat se na výkon externích zařízení. Brýle zaujmou i širokým zorným polem (57°) a Micro‑OLED displejem s vysokým jasem, který je jako dělaný pro pohlcující sledování filmů nebo hraní. Navíc si je díky nastavitelnému IPD pohodlně přizpůsobíte svým očím. A pokud se bojíte odlesků nebo zvědavých pohledů kolemjdoucích – i na to XREAL myslel.

XREAL Air 2 Pro: Kino v kapse i chytrý společník na cesty

Ještě dostupnější brýle pro běžné uživatele představuje model XREAL Air 2 Pro. Tady sází výrobce hlavně na nízkou hmotnost, skvělou přenositelnost a snadné připojení – například ke smartphonu nebo MacBooku. Díky výměnným nosníkům pro dioptrické čočky je můžete nosit dlouhé hodiny bez kompromisů. A co všechno zvládnou? Přehrávání videí z Netflixu, YouTube či Prime Video, hraní konzolových nebo mobilních her, multitasking na více oknech a klidně i seriózní práci na virtuální ploše – to vše i na cestách, bez potřeby další obrazovky.

XREAL One AR: Pracujte i sledujte, kde se vám zlíbí

Nechcete nic složitě nastavovat, jen připojit a používat? Pak sáhněte po XREAL One AR. Tyto kompaktní a velmi lehké brýle (pouhých 87 g) vás překvapí svými možnostmi. Jediný USB‑C kabel stačí na to, abyste si promítli obrazovku z iPhonu, iPadu, notebooku nebo jiné elektroniky přímo do prostoru. S funkcí Ultrawide (až 310″) budete mít při sledování videí opravdu co obdivovat, při hrách se zase můžete spolehnout na stabilní 3DoF zobrazení. A jestli rádi pracujete s více okny, potěší vás „Side View“ panel, který funguje jako druhá miniobrazovka vždy po ruce.

XREAL Air 2 Ultra: AR brýle bez kompromisů

To nejlepší si výrobce nechal na závěr. XREAL Air 2 Ultra přináší kombinaci toho nejmodernějšího, co dnes svět rozšířené reality nabízí. Prémiová konstrukce z titanu, adaptivní řízení jasu podle okolí, špičkový obraz i komfortní nošení – to vše je zde samozřejmostí. Brýle nabídnou „plátno“ až 154″, plnou podporu AR funkcí a zvládnou nejen zábavu, ale i profesionální využití pro kreativní práci, multitasking a každodenní produktivitu.

Jestli jste si doteď mysleli, že rozšířená realita je hudbou vzdálené budoucnosti, pak vězte, že XREAL ji dostává přímo do vašeho světa už dnes.

