AirTag odhalil zločinecký gang s milionovým lupem

Truhlář ze severní Virginie měl už plné zuby opakovaných nočních krádeží nářadí. Rozhodl se tedy akročit a díky chytrému využití AirTagů dostal policii na stopu rozsáhlého gangu zlodějů.

Dvakrát se neznámý truhlář probudil do nepříjemného rána, když zjistil, že mu někdo rozbil dodávku a ukradl nářadí v hodnotě několika tisíc dolarů. Řekl si, že potřetí už se nenechá překvapit a zloděje dopadne. Zakoupil několik AirTagů a schoval je do některých z větších nástrojů, které zatím nebyly ukradeny. Před koncem ledna se zloději vrátili. Po třech vloupáních zmizelo truhláři celkem 50 kusů nářadí, včetně několika s ukrytými AirTagy. Když muž krádež zjistil, nasedl do auta a s pomocí svého iPhonu se vydal na cestu po předměstích washingtonské metropole, aby zloděje sledoval. Nakonec jej signál z AirTagů dovedl ke skladu v nedalekém okrese Howard County.

Na rozdíl od některých jiných případů se muž nepokoušel spravedlnost vzít do vlastních rukou. Zavolal policii, která na místo dorazila, získala soudní povolení a skladiště prohledala. To, co tam policisté našli, předčilo jejich očekávání. Nešlo jen o truhlářovo nářadí, ale o známky mnohem rozsáhlejší operace. Informace z jednoho skladu nakonec policii dovedly k dalším dvanácti úložným prostorám. Celkem se v nich nacházelo přes 15 000 kusů nářadí v hodnotě až 5 milionů dolarů. Předpokládá se, že veškeré nářadí pochází z krádeží v severní Virginii a částečně i v Pensylvánii. „Vyšetřování je rozsáhlé a stále probíhá,“ uvedl pro deník The Washington Post šéf policie okresu Howard Gregory Der v souvislosti s objevem zveřejněném 31. května. „Věříme, že nářadí bylo odcizeno z obchodů, firem, vozidel, domů a stavenišť.“

#HoCoPolice have recovered approximately 15,000 stolen construction tools totaling $3-$5 million in what is believed to be one of the largest and most expansive theft cases in the region in recent years. More info and to recover stolen tools: https://t.co/ecfD8G2eFP pic.twitter.com/eHv5n8qqzQ

— Howard County Police Department (@HCPDNews) May 23, 2024