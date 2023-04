Zájem o AirTagy prudce roste. Důvod vás nepřekvapí

Je tomu skoro až k nevíře, ale od představení lokalizátoru AirTag uplynuly před pár dny již dva roky. Pokud si však myslíte, že kvůli jeho „stáří“ zájem o něj klesá, jste na omylu. Pravdou totiž je, že se jeho prodeje ve světě naopak začínají zvyšovat, přičemž důvod vás pravděpodobně nepřekvapí.

Když Apple AirTag v dubnu 2021 světu představil, ten měl ještě plnou hlavu řešení pandemie COVID-19, která jej tehdy stále decimovala. Ta je však nyní již naštěstí ta tam, díky čemuž se svět pomalu, ale jistě vrací do normálu, nebo alespoň něčeho, co je dřívějšímu stavu relativně blízké. Do normálu se tedy začíná vracet třeba i letecké cestování, které bylo v minulosti kvůli zamezení šíření COVID-19 extrémním způsobem utlumeno. A právě letecké cestování a jeho nynější opětovný rozmach má podle analytiků „na svědomí“ zvýšený prodej AirTagů. Lidé si totiž zkrátka chtějí svá zavazadla co nejlépe pohlídat, což jim AirTagy do jisté míry umožňují díky tomu, že zobrazují polohu jejich zavazadel. V případě ztráty by tak mělo být jejich dohledání o něco snažší, což je rozhodně pozitivní. A kdo ví, třeba bude právě nynější rozmach zájmu o AirTagy impulzem pro Apple ohledně jejich aktualizace.

