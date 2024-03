iPhone 16 Pro: Větší displej, lepší fotoaparát a další novinky, kterých bychom se měli dočkat

Oficiální informace o vlajkové lodi společnosti Apple, iPhonu 16 Pro, jsou zatím zahaleny tajemstvím, ale kolem jeho funkcí se točí spousta nejrůznějších spekulací. Které z nich se jeví jako nejpravděpodobnější, a kterých funkcí bychom se tedy teoreticky mohli u iPhonu 16 Pro skutečně dočkat?

iPhone 16 Pro displej a rozměry

Podle několika zdrojů, včetně spolehlivého analytika Rosse Younga, budou mít iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max větší displeje než jejich předchůdci. Očekává se, že iPhone 16 Pro bude mít 6,3″displej, tedy větší než 6,1″ displej iPhonu 15 Pro. iPhone 16 Pro Max bude údajně vybaven 6,9″ displejem, což je nárůst oproti 6,7″ displeji iPhonu 15 Pro Max. Za předpokladu, že se tyto zvěsti vyplní, to znamená, že iPhone 16 Pro Max bude největším iPhonem, jaký byl kdy vydán. Bude to také poprvé, co se od představení iPhonu 12 Pro a iPhonu 12 Pro Max v roce 2020 změní velikost obrazovky iPhonu.

Jak velikost displejů ovlivní celkové tvary iPhonu 16 Pro a iPhonu 16 Pro Max? Rozměry iPhonu 16 Pro by podle dostupných zpráv měly činit 149,6mm x 71,45mm x 8,25mm, a u iPhonu 16 Pro Max 163mm x 77,58mm x 8,25mm. Oproti loňským iPhonům se tedy jedná o mírné zvětšení. Šířka se ale údajně nezmění, takže letošní iPhony budou užší. Modely iPhone 16 Pro budou také o něco těžší než iPhone 15 Pro.

iPhone 16 Pro fotoaparát

Existuje několik teorií o tom, jaká vylepšení fotoaparátu by se mohla dostat do řady iPhone 16 Pro. Především několik zdrojů uvádí, že iPhone 16 Pro bude mít vylepšený fotoaparát s pětinásobným zoomem, který je v současné době exkluzivní pro iPhone 15 Pro Max. Model iPhone 16 Pro Max by se však mohl nadále odlišovat ještě větším rozsahem optického zoomu. Analytik Ming-Chi Kuo uvedl, že iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max budou používat nové snímače fotoaparátů Sony pro hlavní fotoaparát. I když jsou zde podrobnosti zatím poněkud kusé, očekává se, že tato změna by mohla vést k výraznému zlepšení fotoaparátu při slabém osvětlení. Vylepšení by se měl dočkat i ultraširokoúhlý objektiv iPhonu 16 Pro. Analytik Jeff Pu uvedl, že iPhone 16 Pro bude používat nový ultraširokoúhlý fotoaparát s rozlišením 48 MP, což je výrazné zlepšení oproti současnému ultraširokoúhlému fotoaparátu s rozlišením 12 MP v iPhonu 15 Pro.

iPhone 16 Pro hardware a výkon

iPhone 16 Pro by měl být podle dostupných zpráv osazen čipem A18 Pro. Tento čip bude mít údajně nový design zaměřený zejména na zlepšení výkonu umělé inteligence. Analytik Jeff Pu v březnu uvedl, že čip A18 Pro díky svým rozměrům umožní použít více tranzistorů a specializovaných komponent. Díky této změně může Apple provést změny pro komponenty specifické pro umělou inteligenci. Očekává se, že čip A18 Pro si zachová stejnou konstrukci 6jádrového GPU jako A17 Pro. iPhone 16 Pro bude nejspíše stejně jako iPhone 15 Pro vybaven 8 GB RAM.

Podle více zdrojů bude iPhone 16 Pro vybaven novým tlačítkem Capture na pravém boku. Tlačítko Capture bude údajně umístěno pod současným tlačítkem napájení a bude sloužit k pořizování fotografií a videí. Tlačítko Capture bude citlivé na dotyk a tlak. Povrch bude reagovat na dotykový vstup a umožní přibližovat a oddalovat obraz přejetím prstu po něm doleva a doprava. Lehkým stisknutím tlačítka se snímky zaostří, zatímco silnějším stisknutím se aktivuje závěrka.

Do oznámení iPhonu 16 Pro a iPhonu 16 Pro Max zbývají ještě měsíce, nicméně spekulace se již v průběhu času vytříbily a my si tak můžeme udělat o něco jasnější představu o tom, co můžeme očekávat. Jako vždy je ale důležité mít na paměti, že se jedná pouze o spekulace a vše se může v závěru změnit.