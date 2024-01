iPhone 16 Pro (Max) nabídne výrazně větší displej, podívejte se na porovnání s iPhone 15 Pro (Max)

Apple od představení iPhone 12 v roce 2020 příliš neměnil velikost displeje u novějších iPhonů. To se však v letošním roce s příchodem iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max změní. Nové modely budou mít výrazně větší velikost displeje než iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max a my již nyní víme díky nejrůznějším únikům, o kolik se displej a další rozměry iPhone 16 Pro změní. Apple iPhone 16 Pro nabídne 6,3″ displej, zatím co iPhone 15 Pro nabízí 6,1″ displej. V případě iPhone 16 Pro Max dosáhne velikost displeje 6,9″, zatím co iPhone 15 Pro Max má velikost 6,7″. Tím však změny nekončí, detailně se můžete podívat na jednotlivé změny v následujících tabulkách.

iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro

iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro Tloušťka 8,25 mm 8,25 mm Výška 149,6 mm 146,6 mm Šířka 71,45 mm 70,60 mm Displej 6,3″ 6,1″ Hmotnost 194 gramů 187 gramů

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 Pro Max iPhone 15 Pro Max Tloušťka 8,25 mm 8,25 mm Výška 163,0 mm 159,9 mm Šířka 77,58 mm 76,70 mm Displej 6,9″ 6,7″ Hmotnost 225 gramů 221 gramů

Kromě změn změn ve velikosti a váze by se iPhone v roce 2024 měl dočkat také lepšího a jasnějšího displeje, za což budou telefony vděčit takzvané technologii mikročoček, kterou Apple použije u OLED displejů pro iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. Technologie mikročoček neboli MLA využívá miliardy miniaturních čoček uvnitř panelu, díky kterým rapidně snižuje vnitřní odraz a jas displeje je díky tomu výrazně vyšší a navíc spotřebovává méně energie. Apple by měl u nových modelů nabídnout také větší baterii s zvýšit jejich výdrž.