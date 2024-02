Známe další detail o novém tlačítku z iPhonů 16 Pro

iPhony 16 Pro se sice od řady 15 Pro vzhledově příliš lišit nebudou, jeden rozpoznávací prvek se však na nich přeci jen objeví. Řeč je konkrétně o novém tlačítku Capture, které by mělo být umístěno na pravé straně telefonu pod Power Buttonem coby ovladač fotoaparátu. A právě o této novince se nyní dozvídáme zajímavý detail.

Zdroje leakera Majin Bu tvrdí konkrétně to, že tlačítko Capture pro rychlou aktivaci fotoaparátu a jeho následné jednoduché ovládání bude dle všeho mírně zapuštěno do rámečku zařízení. Díky tomu bude jednak lépe nahmatatelné než v případě, že by bylo zarovnáno do jeho úrovně, jak se doposud myslelo, ale taktéž bude moci být blíže motorku, který jej bude pohánět, což by mělo poskytnout například výhodu v menší prostorové náročnosti celého řešení, vyšší spolehlivosti (z hlediska odolnosti) a tak podobně. Je nicméně otázkou, jak si s tímto řešením poradí výrobci příslušenství, pro které bude obecně tento prvek velká výzva. Přeci jen se totiž nebude jednat jen o klasické tlačítko, ale de facto o dotykovou plošku, skrze kterou bude možné například přejetím z jedné strany na druhou zoomovat. Na tyto otázky nicméně dostaneme pravděpodobně odpověď až v září.

Co se týče dalších změn na poli tlačítek iPhonů, k těm dle leakera takřka 100% nedojde. Se současným řešením má být Apple vzhledem k jeho spolehlivostí velmi spokojený a tak se mu nechce příliš pouštět do dalších větších experimentů – tím spíš, když bude k dispozici zcela nové tlačítko, které na sebe zcela určitě strhne spoustu pozornosti, jak se to povedlo u iPhonů 15 Pro akčnímu tlačítku. Větší redesign tedy proběhne nejdřív za rok.