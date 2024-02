Applu unikl nákres iPhonů 16! Jeho design je tak předčasně odhalen

Do představení iPhonů 16 (Pro) sice zbývá ještě takřka tři čtvrtě roku, nicméně už nyní víme o těchto telefonech mnohé. Applu se totiž ani letos nedaří držet veškeré informace o nich „pod pokličkou“, díky čemuž se tak takřka dnes a denně setkáváme s nejrůznějšími úniky, které nás s plány Applu seznamují. Jeden vskutku velký se pak objevil dnes v noci. Řeč je konkrétně o nákresu, který zachycuje vzhled základních iPhonů 16.

Nákres pocházející údajně přímo z dodavatelského řetězce Applu zveřejnil jako první před pár hodinami velmi spolehlivý leaker Majin Bu, který se dlouhodobě pyšní jedněmi z nejlepších zdrojů z Apple světa vůbec. Na nákresech, které si můžete prohlédnout v galerii níže, můžete vidět konkrétně to, jak se u iPhonů 16 změní jejich zadní fotoaparát. Ten již nebude ve čtvercovém fotomodulu s úhlopříčným uspořádáním jednotlivých objektivů, ale Apple jej přepracuje na vertikálně orientovaný ovál, do kterého pod sebe oba objektivy vloží. Změna rozložení objektivů se pak odehraje proto, aby se iPhony 16 naučily natáčet prostorové video pro následní přehrání na Vision Pro, potažmo dalších AR/VR headsetech typu Meta Quest 3.

Fotogalerie iphone 16 schema 1 GFggyU5XUAA8sBo iPhone 15 koncept 1 iPhone 15 koncept 2 Vstoupit do galerie

Díky přepracování fotomodulu tak budou záda iPhonů 16 působt hned daleko elegantnějším dojmem, což je pro mnohé jablíčkáře bezesporu velmi vítané. I přesto, že jsou s námi velké zadní fotomoduly již řadu let, s nimi totiž mnozí stále nejsou zcela ztotožněni a neustále doufají v to, že se Applu podaří v budoucnu foťáky opět zarovnat se zbytkem zad, jak tomu bylo do iPhonů 5S. „Znenápadnění“ fotomodulu je tedy v tomto směru příjemným krokem vpřed.