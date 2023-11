iPhone 16 Pro a iPhone 16 přinesou nové tlačítko

Ačkoli někteří lidé ještě stále čekají na vyřízení objednávek svých iPhone 15 Pro, na internetu se již hojně diskutuje o jeho nástupci. iPhone 16 a iPhone 16 Pro by měl být podle známého leakera z Weibo s přezdívkou Instant Digital vybaven dalším fyzickým tlačítkem. Toto tlačítko by mělo být umístěno na pravé straně telefonu pod tlačítko pro vypnutí a zapnutí, tedy Power Button. Apple interně toto tlačítko označuje jako Capture Button a mělo by se jednat spíše o kapacitní, než klasické tlačítko. Vzhledem k názvu a k jeho umístění je velmi pravděpodobné, že Apple přinese na iPhone 16 Pro a iPhone 16 tlačítko, které známe jako spoušť u fotoaparátů, tedy tlačítko, které lze namáčknout k zaostření a jakmile je obraz zaostřen, jeho domáčknutím pořídíte fotografii. Aby mohl Apple tlačítko přidat, musí přesunout umístění mmWave antény z pravé na levou stranu telefonu.