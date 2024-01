iPhone 16 Pro nabídne dva 48megapixelové foťáky!

Apple i v letošním roce zůstane u trojice zadních objektivů – tedy ultraširokoúhlého objektivu, širokoúhlého objektivu a teleobjektivu. Zatímco doposud nabízel rozlišení 48 megapixelů pouze u klasického, tedy širokoúhlého fotoaparátu a při přepnutí na teleobjektiv nebo ultraširokoúhlý objektiv kleslo rozlišení na 12 megapixelů, nově bude mít i ultraširokoúhlý fotoaparát rozlišení 48 Mpix. Jediným objektivem bez podpory 48 Mpix tak zůstane v letošním roce u iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max teleobjektiv. Hlavním přínosem 48 Mpix pro ultraširokoúhlý objektiv bude možnost díky slučování pixelů nabídnout lepší kvalitu fotografií i při slabém okolním osvětlení.

iPhone 16 Pro by měl dokázat díky 48megapixelovému ultraširokoúhlému fotoaparátu pořizovat fotografie v do formátu ProRAW v režimu Ultra Wife. Tyto fotografie pak nabídnou větší možnost úprav v postprodukci a také možnost vytisknout je na větší formát, případně použít na pozadí například na Apple Pro Display XDR. Pokud tedy máte rádi iPhone zejména díky focení, pak se máte v letošním roce opět na co těšit, protože i letos Apple přinese posun o krok dopředu v oblasti fotoaparátů u Pro modelů.