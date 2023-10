iPhony 16 se v příštím roce dočkají staronového vylepšení

Zatímco dříve nasazoval Apple do svých iPhonů stejné procesory, díky čemuž byla jak nižší, tak i vyšší řada víceméně stejně výkonná z hlediska CPU, v posledních dvou letech tomu tak nebylo. Kalifornský gigant se totiž rozhodl nasadit novou strategii ve formě nasazení nejnovějšího procesoru jen u prémiových iPhonů zatímco základní iPhony se musely spokojit s čipem rok starým. Tomu má však být v příštím roce opět konec.

Zdroje analytika Jeffa Pua pocházející dle všeho přímo z Applu přišly před pár hodinami s tím, že všechny iPhony 16 (Pro) dostanou v příštím roce čipy nové generace založené na 3nm výrobním procesu. Zatímco základní iPhony 15 a 15 Plus budou osazeny konkrétně čipy A18, řada 15 Pro a 15 Pro Max nabídne čipy A18 Pro, kterými Apple naváže na letošní A17 Pro. Jaký přesně bude mezi čipy výkonnostní rozdíl sice můžeme zatím jen hádat, nicméně v minulosti rozlišoval Apple své čipy prakticky jen počtem grafických jader a nebylo by proto překvapivé, kdyby se k této strategii vrátil i nyní. Pokud by tomu tak bylo, iPhony řady Pro by mohly nabízet podporu AAA her, zatímco základní iPhony nikoliv. rozdíly ale mohou být samozřejmě ještě i jinde. Ať už tedy bude rozdíl jakýkoliv, dá se říci, že se Apple vrátí ke své staré taktice a iPhony se tedy dočkají staronového upgradu.

Informace Jeffa Pua nejsou ve výsledku ničím překvapivým a vlastně ani novým. Že má Apple podobnou věc v plánu jsme totiž již v minulosti od několika leakerů zaslechli. Jednalo se však o veskrze méně známé zdroje, jejichž zprávy bylo proto třeba brát s určitým odstupem. Tentokrát je tomu však jinak, jelikož Pu se dlouhodobě řadí mezi nejlepší zdroje informací ze světa Applu. Snad se tedy o čipech dozvíme v dohledné době další detaily, které nám plány Applu pomohou pochopit lépe.