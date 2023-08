Na serverech Applu se objevily důkazy o vývoji čipů A19 a M5

Nejnovější informace svědčí o tom, že společnost Apple v současné chvíli pracuje na vývoji svých nových čipů – konkrétně by se mělo jednat o modely A19 a M5. Důkazy o tom, že se na zmíněných komponentách pracuje, se objevily přímo v oficiálním kódu společnosti Apple.

O objevení zmíněných důkazů v kódu mezi prvními informovala leakerka, která na sociální síti X (dříve Twitter) vystupuje pod přezdívkou @orangera1n. V souvisejícím příspěvku uvedla, že „to vypadá, že Apple začal pracovat na čipech A19 aMP Pro/Ultra/Max“. Součástí příspěvku byl také seznam ID řady čipů, mezi nimiž se kromě jiného nacházely také položky s označením 0x6033/0x6034.

Tatsu Signing Server (TSS) společnosti Apple ověřuje soubory firmwaru vydáváním jedinečných certifikátů zvaných APTickets, které obsahují specifické údaje, bez záznamů třetích stran. Ve snaze identifikovat nevydané čipy ApChipID byly na TSS zadány požadavky na všechny možné identifikátory. Ty, které nevrátily neplatný identifikátor, zřejmě ukazují na neuvolněný čip.

