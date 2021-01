Bývalý inženýr Applu zavzpomínal na vývoj jeho prvních ARM čipů

Ohlédneme-li se za minulým rokem, Apple přeci jen v několika směrech udělal velký pokrok. Tím největším krokem bylo bez diskuze nasazení vlastních čipů Apple M1 do MacBooku Air, MacBooku Pro a Macu mini. Další stroje budou následovat. Už nyní je ale jasné, že jablečný čip je nesmírně výkonný a úsporný. Mezi ARM procesory jde o velmi zajímavý skok kupředu. Bývalý inženýr Applu na Twitteru zavzpomínal, že to není první případ, kdy Apple čipem vyrazil konkurenci dech.

Shac Ron se ve svých příspěvcích vrátil do roku 2013, kdy Apple ukázal první 64bitový ARM čip Apple A7, který tepal v iPhonech 5s. Ron zdůraznil, že na čipu A7 a na celé technologii ARM64 se začalo pracovat v roce 2010. Nezapomněl připomenout, že po jeho představení „spadly brady“ inženýrům jak z Qualcommu, tak ze Samsungu. Byť je technické pozadí daleko složitější, Ron tvrdí, že tajemství výkonu se skrývá v architektuře OoO (out of order). Velice zjednodušeně lze říct, že tajemství výkonu a úspornosti spočívá v nižším počtu jader a nízké frekvenci. Vrátíte-li se do minulosti, iPhone 5s byl se svými dvěma jádry o frekvenci 1,3 Ghz výkonnější, než konkurence, jež se chlubila více jádry i daleko vyšší frekvencí. Čas pochopitelně plyne a výkon roste. Apple A14 má 6jádrový procesor o taktu až do 2,99 Ghz, 4jádrovou GPU a 16jádrový Neural Engine.