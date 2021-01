Nový vlajkový procesor pro Androidy je méně výkonný než Apple A13 z roku 2019

Každý rok je to stejné. Jakmile Apple vydá nový iPhone, ostatní výrobci se jej snaží trumfnout ve všech směrech. Výjimkou pochopitelně není ani výkon. Nový čip Apple A14 Bionic je prvním čipem Applu vyrobený 5nm procesem, jenž se chlubí skvělým výkonem i úsporností. V tomto směru chtěla Apple porazit společnost Qualcomm se svým čipem Snapdragon 888, který má tepat v androidích vlajkových lodí v tomto roce. Už nyní se objevují různé srovnávací testy a jak se dle Geekbench 5 zdá, hodnoty nového Snapdragonu jsou slušné. Zaostává ale jak za čipem Apple A14, tak i za rok starou „á třináctkou“.

Fotogalerie iPhone 12 LsA 1 Recenze iPhone 12 Recenze iPhone 12 iPhone 12 LsA 21 iPhone 12 LsA 20 +19 Fotek iPhone 12 LsA 19 iPhone 12 LsA 18 iPhone 12 LsA 17 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 16 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 15 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 14 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 13 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 12 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 11 iPhone 12 LsA 10 iPhone 12 LsA 9 iPhone 12 LsA 8 iPhone 12 LsA 7 iPhone 12 LsA 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 5 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 4 iPhone 12 LsA 3 iPhone 12 LsA 2 Vstoupit do galerie

Nyní ke konkrétnějším datům. Ve výše zmíněném benchmarku získal Snapdragon v single-core testu 1135 bodů. V multi-core pak 3794 bodů. IPhone 12 Pro s čipem A14 dosáhl ve stejném benchmarku na 1603 a 4187 bodů. Přes rok starý iPhone 11 Pro potom obdržel 1331 a 3366. Zde je tedy nutné poznamenat, že v multi-core testu Snapdragon 888 má oproti A13 lehce navrch. Pokud jde o testování grafického výkonu, v GFXBench dosáhl Snapdragon na 86 snímků za sekundu, což jej ale řadí za iPhony SE 2. generace, 11 i 12. Jak se zdá, Snapdragon na krále výkonu nedosáhne, nicméně čip by měl být schopen udržet dostatečný výkon i při nízké spotřebě energie, což by znamenalo, že by oproti jablečným čipům mohl být úspornější.

Pokud se podíváme na toto srovnání nezaujatě, je třeba uznat, že Qualcomm svůj čip pořádně vylepšil. Po stránce výkonu jde o nárůst 25 %, u výkonu GPU dokonce o 35 %. Osobně si myslím, že výkon čipů vlajkových lodí je dnes tak vysoký, že jej drtivá většina uživatelů není schopna využít, a pokud se časem ukáže, že iPhone spustí aplikace o několik vteřin dříve, nechá mě to chladným. Zajímavější může být ona zmíněná úspornost. Na srovnání si ale budeme muset ještě nějakou dobu počkat.