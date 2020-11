Kompletní srovnání: A12Z vs. A14, aneb který z těchto procesorů je lepší?

V březnu 2020 jsme se dočkali představení nového iPadu Pro, v jehož útrobách se nachází výkonný procesor A12Z Bionic. Půl roku poté, přesněji v rámci první letošní podzimní konference, poté Apple po boku nových Apple Watch představil také iPad Air čtvrté generace, který přišel s procesorem A14 Bionic. Nutno podotknout, že je tento procesor momentálně nejpokročilejším procesorem od Applu, po měsíci se pak objevil také v nových iPhonech 12. Oba dva tyto procesory jsou velmi výkonné a řadí se mezi nejvýkonnější mobilní procesory od Applu. Pojďme se na oba dva tyto kousky podívat a detailně je porovnat.

A12Z, A12X a A12 – jaký je rozdíl?

Na začátku roku 2020 byl již k dispozici jablečný procesor A13 Bionic, který momentálně tepe v iPhonech 11. V úvodu zmíněný iPad Pro byl představen až po iPhonech 11, ale i přesto byl osazen starším procesorem z řady A12, nikoliv modernějším A13 Bionic. Abychom uvedli věci na pravou míru, tak je procesorem A12Z osazen pouze iPad Pro 2020 – v žádném jiném zařízení tento procesor nenajdete. Jedná se o vylepšenou verzi procesoru A12X, kterým je zase osazen iPad Pro 2018. Oba dva tyto procesory s písmeny Z a X v názvu vychází z „obyčejného“ procesoru A12 Bionic, který najdete například v iPhonu XS (Max), iPadu Air třetí generace, iPadu mini páté generace a iPadu osmé generace.

Zdroj: iFixit

Klasický procesor A12 Bionic nabízí šest CPU jader, kterým sekundují čtyři GPU jádra. A12X je poté výkonnější, jelikož nabízí osm CPU jader a sedm GPU jader. A12Z je poté ještě o něco lepší, nabízí totiž osm CPU jader a osm GPU jader. A12Z je oproti A12X lepší jen nepatrně, výkonnostní rozdíl lze pozorovat pouze v grafických úlohách. Tak jako tak, procesor A12Z je tedy nejvýkonnějším procesorem z rodiny A12 a oproti A14 Bionic se „chová“ lehce odlišně.

Porovnání A12Z Bionic a A14 Bionic

Oba dva v nadpisu zmíněné procesory navrhoval sám Apple. Jedná se o procesory s 64-bitovou architekturou a najdete mezi nimi hned několik rozdílů. Ty hlavní si můžete prohlédnout v tabulce níže, pod samotnou tabulkou pak najdete více podrobných informací.

A12Z Bionic A14 Bionic Frekvence 1.59 GHz 1.8 GHz Přetaktování až 2.49 GHz až 3.01 GHz Počet a typ jader CPU 8 jader: 4 výkonná, 4 úsporná 6 jader: 2 výkonná, 4 úsporná Počet jader GPU 8 jader 4 jádra Výrobní proces 7nm 5nm Typ vychází z procesoru A12 Bionic z roku 2018 nejvýkonnější jablečný procesor z roku 2020

CPU

Procesor A14 Bionic (dále jen A14) má oproti A12Z Bionic (dále jen A12Z) vyšší taktovací frekvenci – konkrétně se bavíme o 1.8 GHz u A14 a o 1.59 GHz u A12Z. Stejně je to i v případě přetaktování, kdy A14 zvládá až frekvenci 3.01 GHz, zatímco A12Z „jen“ 2.49 GHz. Kdybychom to měli přeložit do srozumitelnějšího jazyka, tak to znamená, že A14 dokáže oproti A12Z vykonat více operací, a že je tedy rychlejší. Nutno však podotknout, že procesory neběží neustále na těch nejvyšších frekvencích – na ty se dostanou až v případě, že je to opravdu potřeba. Co se týče úspory, tak A12Z nabízí dvě úsporná CPU jádra navíc, tudíž dokáže určité multi-core rozdělit celkově do čtyř jader a nikoliv jen do dvou, jako je to u A14.

iPad Air čtvrté generace:

GPU

A12Z nabízí oproti A14 dvakrát více grafických jader (GPU), konkrétně tedy osm oproti čtyř. Díky tomu je procesor A12Z oproti A14 o mnoho výkonnější v různých grafických úlohách. Každopádně, i přesto, že má A14 oproti A12Z dvakrát méně GPU jader, tak je nutné podotknout, že je výkon těchto jader překvapivý a rozhodně nelze říct, že by byl A14 u grafických úkonů dvakrát pomalejší.

RAM

Důležitým aspektem, co se hardwaru týče, je také operační paměť, tedy RAM. Nutno podotknout, že paměť RAM není integrovaná přímo v procesoru, takže se u jednotlivých zařízení liší. Procesoru A12Z, který tepe jen v iPadu Pro 2020, sekunduje 6 GB RAM. Co se týče procesoru A14, tak tomu u iPadu Air a iPhonu 12 (mini) sekundují 4 GB RAM, u vlajkových lodí v podobě iPhone 12 Pro (Max) pak 6 GB RAM.

Výroba

Procesor A12Z je vyráběn starším, 7nm výrobním procesem, kdežto pár měsíců starý procesor A14 je jako první procesor na světě vyráběn 5nm výrobním procesem. Především tento rozdíl je mezi oběma procesory podstatný, jelikož v případě procesoru A14 je možné na stejný prostor umístit vícero tranzistorů – konkrétně se jedná o cca 11.8 miliardy tranzistorů. A14 je mimo jiné díky modernějšímu výrobnímu procesu oproti A12Z úspornější. Apple sice u A12Z uvádí, že došlo k vylepšení tepelné architektury, tak jako tak je ale A14 pokročilejší.

Výkonnostní testy

V případě, že výše uvedeným specifikacím alespoň trochu rozumíte, tak už s největší pravděpodobností tušíte, jak si oba dva procesory proti sobě vedou ve výkonnostních testech. Obecně lze výkonností testy procesoru rozdělit na single-core a multi-core, tedy výkon na jedno jádro a výkon při využití všech jader. Vzhledem ke specifikacím by tedy měl být procesor A14 ve výkonu na jedno jádro oproti A12Z lepší, naopak ve výkonu na více jader by měl být horší – a tak tomu doopravdy je. Níže naleznete výkonnostní testy z aplikace Geekbench 5.

Single-core

V úlohách, ve kterých dochází k využití pouze jednoho jádra, je A14 oproti A12Z dle očekávaní výkonnější, konkrétně o cca 30 %. V tomto případě může za výkon především vyšší taktovací frekvence, která je konkrétně 1.8 GHz v „klidovém“ stavu, při přetaktování se může procesor dostat až na takt 3.01 GHz. Berte v potaz, že jsou oba dva procesory od sebe staré jen dva roky. Během těchto dvou let Apple dokázal výkon na jedno jádro zvýšit až o zmíněných 30 %, což je rozhodně pozoruhodné.

Multi-core

Pokud se podíváme na výkon v úlohách, které dokáží využít více jader, tak vyhrává A12Z. Oproti A14 je výkon při těchto úlohách u A12Z větší o cca 15 %, a to i přesto, že se jedná o starší čip. A12Z v tomto případě těží z dvakrát většího počtu jader – i přesto ale sledujte, že výkonnostní rozdíl není dvojnásobný. Během těch dvou let tedy Apple posunul dopředu i výkon na více jader, což je opět pozoruhodné. Všimnout si můžete také toho, že je výkon iPadu Air čtvrté generace vyšší, než u nových iPhonů. To je nejspíše způsobeno větším „prostorem“ okolo procesoru, ve kterém se může teplo lépe rozprostřít a procesor tak fungovat déle na vyšší frekvenci.

Metal

Dva výše uvedené odstavce značí, jak je na tom po výkonnostní stránce CPU. Výkonnostní test s názvem Metal z Geekbench 5 poté měří, jak je na tom po výkonnostní stránce GPU, tedy grafický akcelerátor. Vzhledem k většímu počtu grafických jader byste nejspíše čekali, že v této disciplíně zvítězí A12Z – opak je však pravdou, tedy jen částečně. Vítězem této kategorie se stal procesor A14, každopádně jen u iPadu Air čtvrté generace. Druhé místo pak obsazuje procesor A12Z u iPadu Pro, poslední paradoxně zůstal A14 u iPhonů 12. Není úplně jasné, z jakého důvodu si A14 v iPadu Air čtvrté generace vede ve výkonnostním testu GPU tak dobře, každopádně dosahuje o tři tisíce více bodů, než stejný procesor A14 u iPhonů 12. Většina z nás by čekala, že právě dvojnásobný počet GPU jader u A12Z zapříčiní absolutní výhru, každopádně tomu tak není.

Závěr

Pokud to shrneme, tak zjistíme, že je procesor A14 lepší především úlohách, které jsou určené pro jedno jádro. Zároveň je nutné brát v potaz, že A14 je oproti A12Z vyroben modernějším výrobním procesem. A12Z se poté hodí pro kompletní multi-core úlohy, a to i přesto, že je starší. A12Z těží především z většího počtu jader, a to jak v případě CPU, tak v případě GPU. Všeobecně dává využití procesorů smysl – uživatelé iPadů Pro s největší pravděpodobností více využijí výkon na více jader, uživatelé slabšího iPadu Air či iPhonů pak budou těžit především z vysokého výkonu na jedno jádro. Stejně to platí i v grafických úlohách – většina uživatelů s grafikou jako takovou pracuje na iPadu, nikoliv na iPhonu. Kromě „anomálie“ u iPadu Air čtvrté generace, kde je A14 výkonnější, by díky vícero jádrům měl být využitelnější právě starší A12Z.