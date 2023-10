Na iPhony míří nový Google Assistant s podporou AI. Převálcuje Siri?

Google Assistant – tedy protipól společnosti Google k jablečné Siri – již brzy získá podporu umělé inteligence. Kromě jiného to znamená, že už nebude jen obyčejně odpovídat na dotazy, ale s přehledem také zvládne automaticky plnit nejrůznější úkoly.

Google Assistant je na světě již relativně dlouhou dobu. Teprve nyní se ale dočká opravdu výrazného vylepšení v podobě podpory AI. Společnost Google tuto novinku oznámila na svém nedávném eventu s názvem Made by Google. Google Assistant nově získá název Assistant with Bard, a nabídne integraci s AI službou Bard od Googlu. Cílem je to, aby se asistent stal ještě osobnějším. „Myslíme si, že váš digitální asistent by měl ještě více usnadnit správu velkých i malých položek na vašem seznamu úkolů, jako je plánování příštího výletu, hledání detailů zahrabaných ve vaší doručené poště, vytváření nákupního seznamu pro víkendový výlet nebo odesílání textových zpráv. Vše tak, jak by to dělal skutečný asistent.“ uvedl Google v související zprávě.

Google dále uvádí, že uživatelé mohou například požádat Assistanta s podporou Barda o sepsání příspěvku na sociální síť, a nabídne také integraci s Gmailem nebo třeba s Dokumenty Google. Majitelé smartphonů s operačním systémem iOS i Android se aktualizovaného Google Assistanta dočkají v průběhu následujících měsíců, v dohledné době by mělo být zahájeno beta testování.