Tipy a triky, které při práci s Google Bardem na iPhonu určitě oceníte

Jak začít používat Barda

Pokud chcete Barda na vašem iPhonu vyzkoušet poprvé, určitě vás zajímá, jak vlastně na to. Spusťte na iPhonu váš oblíbený webový prohlížeč a do jeho adresního řádku zadejte URL bard.google.com. Následně klepněte na tlačítko s nápisem Vyzkoušet Barda. Než se pustíte do zkoušení, čeká vás ještě odsouhlasení podmínek a další nezbytnosti.