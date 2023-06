Facelift mu prospěl! Základní iPad je prodejním hitem

Koncem loňského roku Apple konečně aktualizoval základní model iPadu, s cílem sladit jej s designem ostatních, dražších modelů a zdá se, že se toto rozhodnutí vyplatilo. Údaje z průzkumu trhu naznačují, že společnost Apple dosáhla v prvním čtvrtletí letošního roku dramatického růstu, pokud jde o dodávky iPadů.

Odhady společnosti Canalys hovoří v souvislosti s tablety cupertinského giganta o 20,5 %, což ve Spojených státech představuje téměř milion iPadů. Tento růst zvýšil podíl Applu na americkém trhu s tablety z 38,6 % na plných 50 %.

Ten by však byl ve skutečnosti ještě výrazně vyšší, nebýt toho, že jsou do stejné kategorie zahrnuty i tablety Fire společnosti Amazon, jejichž převážná většina se cenově pohybuje pod hranicí 100 amerických dolarů a pravděpodobně by měly být klasifikovány spíše jako čtečky elektronických knih nebo zařízení pro děti.

Velkou roli v tomto úspěchu pravděpodobně sehrál nový základní iPad 10. generace. Společnost Canalys sice rozdělení modelů neuvádí, ale vzhledem k tomu, že v rámci čtvrtletí nedošlo k žádným aktualizacím iPadů, téměř jistě tomu lze přiřknout velký význam.

Cena nového základního iPadu, uvedeného na trh v polovině října, se sice zvýšila u nás z 10 490 Kč za iPad 9. generace na 14 490 Kč u nástupce, ale za tuto cenu získáte mnohem modernější zařízení s designem velmi blízkým prémiovým modelům.

10. generace iPadu byla zcela přepracována a nyní tedy sdílí design se zbytkem řady. Vybavena je 10,9” displejem Liquid Retina bez tlačítka Home a Touch ID je nyní integrováno do tlačítka napájení, stejně jako u modelu Air. Lightning konektor byl nahrazen USB-C, což znamená konec Lightningu u iPadů. U iPadu 10. generace máme podporu 5G a tablet spolupracuje také s novou klávesnicí Magic Keyboard Folio představenou speciálně pro tento model. K dispozici je kapacita uložiště 64GB a 256GB a z hlediska konektivity lze vybírat mezi variantou s Wi-Fi a Wi-Fi + Cellular.

Zatímco recenze zařízení byly smíšené a mnozí naznačovali, že by se možná vyplatilo připlatit v českých končinách něco málo přes 4 tisíce a zvolit variantu iPadu Air, jiní poukazovali na to, že jde o největší aktualizaci řady od uvedení modelu Air v roce 2013. Pro některé uživatele zní kombinace iPadu 10. generace s klávesnicí Magic Keyboard jako ideální volba před MacBookem Air.

Ve stejnou dobu byl představen také nový iPad Pro poháněný čipem M2, ale kromě podpory hooveru Apple Pencil a logického nárůstu výkonu v porovnaní s předchůdcem se nejednalo o nějak zásadní upgrade.

Bohužel počítačům Mac se narozdíl od iPadu příliš nedařilo, ovšem podle společnosti Canalys byl 1. kvartál pro trh s osobními počítači obecně opravdu náročný a počítače z Cupertina zaznamenaly pokles o 35,8 %. Uvidíme jak zamíchá kartami blížící se WWDC 2023 a novinky, které nám Apple ukáže.