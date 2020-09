Dnešní představení Apple Watch Series 6 a iPadu Air 4 je prakticky jisté

Že se bude dnešní Apple Event točit “jen” kolem Apple Watch a iPadů se zdá čím dál pravděpodobnější. V posledních hodinách před startem Keynote to totiž potvrzuje čím dál více zdrojů v čele s předním Apple analytikem Ming-Chi Kuem. Ten ve své čerstvé zprávě pro investory potvrdil kromě obsahu Keynote i hlavní novinky produktů chystaných pro představení.

Kuovy zdroje potvrdily, že se dnes Apple vytasí jak s Apple Watch Series 6, tak i iPady Air 4. generace. První jmenovaný produkt má pak dle očekávání nabídnout měřič okysličení krve, díky čemuž se z něj stane ještě využitelnější zdravotní pomůcka s ještě větším potenciálem zlepšovat lidské životy. Co se pak týče iPadu Air, u něj Kuo potvrdil, že mu Apple vnukne design iPadu Pro 3. generace bez Face ID. To má být nahrazeno Touch ID v Power Buttonu na horní straně zařízení. Poměrně zajímavé je pak to, že s podobným zabezpečovacím systémem mají v příštím roce dorazit i další iPady. Touch ID tedy ještě v žádném případě neřeklo své poslední sbohem.

Analytik má však pro svět i jednu poměrně špatnou zprávu týkající se dostupnost novinek. Podle jeho informací se totiž výrobní krize zapříčiněná koronavirem nedotkla jen iPhonů, ale i iPadů a Apple Watch. Oba produkty mají totiž do hromadné výroby vstoupit až ve druhé polovině září, takže se na pulty obchodů zřejmě hned tak nedostanou. Tento měsíc tedy bude zřejmě na novinky v prodeji opravdu slabý.