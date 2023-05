Final Cut Pro pro iPad je tu: Jaké jsou první recenze?

Během včerejška se majitelé kompatibilních iPadů dočkali příchodu aplikací Final Cut Pro a Logic Pro. Je pochopitelné, že na sebe první recenze nenechali dlouho čekat. S jakou odezvou se setkal Final Cut Pro pro iPad?

Final Cut Pro umožňuje majitelům iPadů provádět profesionální úpravy, střih a editaci videí, přičemž je v mnoha směrech plně přizpůsoben specifickému prostředí iPadů a operačního sytému iPadOS. Cena za tento profesionální nástroj činí 129 korun měsíčně. V průběhu včerejška si Final Cut Pro vyzkoušela již řada novinářů a profesionálů. Co na něj říkají?

Vjeran Pavic z magazínu The Verge uvádí, že Final Cut Pro pro iPad je opravdu důkladně navržená aplikace. „Final Cut Pro pro iPad je pečlivě navržená aplikace, která má spoustu základních věcí správně. Je skvělou adaptací své desktopové aplikace a uživatelé se v ní budou cítit jako doma. Využívá také výhody dotykového rozhraní iPadu a dobře využívá příslušenství, jako je Magic Keyboard a Apple Pencil,“ uvádí, a chválí také cenovou dostupnost aplikace. Upozorňuje ale zároveň na to, že se nejedná o plnohodnotnou alternativu Final Cutu Pro pro Mac. „A pokud patříte mezi střihače, kteří chtějí pracovat jak na iPadu, tak na Macu, budete si muset dát pozor na to, jak si organizujete své projekty a s jakým zařízením začnete,“ připomíná.

Slovy chvály na iPadOS verzi programu Final Cut Pro nešetří ani Daryl Baxter z iMore, který uvádí, že „Final Cut Pro dokáže naplno využít to nejlepší z iPadu.“ Jason Snell ze Six Colors už je ale o něco méně nadšený a přiznává, že jeho dojmy jsou po několika hodinách práce s Final Cutem Pro spíše smíšené. „Final Cut Pro má všechny předpoklady k tomu, aby se stal skvělou aplikací pro iPad, ale má před sebou ještě hodně práce,“ uvádí.