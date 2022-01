Unikla část technických specifikací nového iPadu Air 5

Jedním z nejočekávanějších produktů letoška je bezesporu nová – v pořadí již pátá – generace iPadů Air. Právě tato řada iPadů se totiž těší pro svůj design, funkce i cenu mezi uživateli velké popularitě, která by navíc mohla s příchodem nové verze ještě narůst. A právě detaily o ní se před pár hodinami podařily získat japonskému portálu MacOtakara, který se v minulosti prezentoval spoustou velmi přesných předpovědí. Co tedy vytáhl tentokrát?

Zdroje MacOtakara tvrdí, že si nový iPad Air 5 odbude svou premiéru po boku iPhonu SE 3. generace v průběhu letošního jara. Apple se u něj rozhodl ponechat design jeho nynější verze a zapracovat primárně na vylepšeních “pod kapotou”. Dočkat se máme konkrétně nasazení čipsetu A15 Bionic, který tepe v loni představených iPhonech 13 (Pro) spolu s podporou 5G sítí, 12MPx ultraširokoúhlým předním fotoaparátem s podporou Center Stage (funkce, která vás při videohovorech udržuje v zorném poli zařízení, i když se mírně pohybujete) a zadním Quad-LED True Tone bleskem, který by měl při focení zajistit lepší a hlavně pak věrohodnější nasvícení objektu.

Fotogalerie iPad Air 4 LsA 12 iPad Air 4 LsA 13 iPad Air 4 LsA 14 iPad Air 4 LsA 15 +18 Fotek iPad Air 4 LsA 16 iPad Air 4 LsA 17 Výdechy pro reproduktor. Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 18 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 19 iPad Air 4 LsA 20 iPad Air 4 LsA 21 iPad Air 4 LsA 22 iPad Air 4 LsA 23 iPad Air 4 LsA 24 iPad Air 4 LsA 25 iPad Air 4 LsA 26 iPad Air 4 LsA 27 iPad Air 4 LsA 28 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 29 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 30 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 31 iPad Air 4 LsA 33 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Vstoupit do galerie

Jelikož se má dočkat iPad Air svým způsobem jen minoritních upgradů, jeho cena by se neměla podle zdrojů oproti předešlé generaci změnit. Pokud se tak stane, za základní 64GB model bychom zaplatili ve verzi bez 5G 16 990 Kč s tím, že za Cellular by si měl Apple účtovat 20 490 Kč. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že se do cen může mírně promítnout i inflace, která by je mohla teoreticky vyšponovat mírně vzhůru. Podobné předpovědi jsou ale zatím zbytečné, jelikož i loni u iPhonů se čekalo spíše zdražení, ale nakonec nakupujeme základní modely dokonce levněji.

iPady lze zakoupit například zde