Recenze iPad Air 4: Skvělý tablet se zřejmě nejlepším poměrem cena/výkon na trhu

Přestože nás od představení tabletu iPad Air 4 dělí již více než měsíc, jeho recenze je tu až nyní. To proto, že se jej Apple rozhodl začít prodávat až spolu s novou generací iPhonů, kterou uvedl na trh teprve včera ráno. Pokud tedy od září napjatě čekáte na to, jak se bude novinka líbit novinářům a podle jejich názorů se pro její koupi rozhodnete, máme pro vás konečně dobrou zprávu. Recenze iPad Air 4 je totiž konečně tu.

Design a zpracování

Pokud jste stejně jako já příznivci non-Home Buttonového designu iPadů Pro 3. a 4. generace, se vzhledem iPadu Air 4 budete velmi spokojeni, jelikož se právě tohoto vzhledu dočkal i on – ba co víc, iPad Pro 3. generace v tomto směru prakticky kopíruje. Jediný výraznější designový rozdíl při vypnutém displeji je Power Button, který je v případě iPadů Pro relativně malý a především pak hliníkový, kdežto v případě iPadů Air 4 vcelku velký a zřejmě safírový kvůli implementaci Touch ID – tedy samozřejmě, nebudeme-li počítat nové barevné varianty. Zatímco iPady Pro jsou dostupné jen ve stříbrné a vesmírně šedé, iPad Air si můžete zakoupit i ve zlatorůžové, zelené a modré barvě. Já jsem dostal na testy konkrétně modrou variantu, která se mi opravdu moc libí, byť vypadá trochu jinak než na propagačních materiálech Applu. Na těch totiž působí dle mého dost světle, kdežto v reálu je vcelku tmavá, díky čemuž však alespoň na mě osobně působí elegantnějším dojmem.

Proč jsem v odstavci výše napsal “při vypnutém displeji”? To proto, že jen při zapnutém si lze všimnout dalšího malinkého designového rozdílu. Ten se týká konkrétně šířky rámečku kolem displeje, která je o malinko větší než v případě iPadů Pro. V řeči čísel to znamená, že ačkoliv mají iPady Air a Pro v menší verzi z hlediska výšky a šířky prakticky stejné rozměry, u prvního zmiňovaného Apple láká na 10,9” displej a u druhého na 11” displej. Ve výsledku se tak bavíme o rozdílu zhruba 2,5 mm, který se promítl právě do rámečků. Nutno nicméně podotknout, že pokud bych v ruce již mnohokrát neměl iPad Pro 3. či 4. generace a tudíž jej neměl “v oku”, rozdílu bych si mezi jeho rámečky a rámečky iPadu Air všiml jen stěží. Je nicméně dobré o této věci vědět a v případě koupě do rodiny, která již iPady Pro vlastní s tím počítat a nebýt případně zklamaný.

Když už jsme v předešlém odstavci nakousli rozměry tabletu, ty jsou 247,6 mm x 178,5 mm x 6,1 mm při 458 gramech ve WiFi verzi a při 460 gramech ve WiFi + LTE verzi. Kdyby vás pak zajímaly rozměry 11” iPadů Pro, ze kterých Air designově vychází, ty jsou až na tloušťku shodné. Z hlediska tloušťky pak je na tom Air o 0,2 mm hůř, jelikož iPady Pro 3. a 4. generace nabízí jen 5,9 mm.

Preciznost na prvním místě.

Kdybych pak měl zhodnotit zpracování tabletu jako takového, nenašel bych u něj zápory. Apple jej totiž jako již tradičně vyrobil naprosto precizně s důrazem i na ty nejmenší detaily. Holt, kvalita výroby se mu stále upřít nedá, což je však s ohledem na ceny jeho produktů v globálu z jeho strany de facto nutnost. Trochu mě sice irituje vystouplý fotoaparát na zádech, ale to je věc, která nemá ze zpracováním co dělat a na kterou vlastně ani nemá příliš smysl upozorňovat z hlediska designu, jelikož již dávno neplatí, že by Apple u svých produktů fotoaparáty schovával do těla (tedy vyjma nových iPadů).

Displej

Jak již bylo zmíněno výše, Apple vsadil u iPadu Air 4 na 10,9” Liquid Retina displej, u kterého asi nejvíce potěší to, že je téměř shodný s displejem řady Pro. Při rozlišení 2360 x 1640, které je logicky uzpůsobeno jeho úhlopříčce, totiž nabízí stejnou jemnost, plné laminátování, barevný gamut P3 či podporu True Tone. Samozřejmostí je pak i antireflexní vrstva a oleofobní úprava, která by měla zamezit nadměrnému “matlání”. Abych byl nicméně upřímný, přijde mi, že právě u iPadů se oleofobka Applu moc nedaří, jelikož jsou při recenzích vždy suverénně nejrychleji upatlanými produkty daného roku.

Od displejů iPadů Pro se ten v Airu liší jen v maximálním jasu, který je u něj 500 nitů, zatímco u iPadů Pro 600 nitů, a v absenci technologie ProMotion umožňující adaptivní zvýšení obnovovací frekvence displeje až na 120 Hz. Zatímco první rozdíl dle mého až tak bolet nemusí, absence vyšší obnovovací frekvence už trochu ano. Plynulejší scrollování, hraní či odezva za Apple Pencil není totiž vůbec špatná vychytávka a kdyby jí Apple u Airu nasadil, nejednoho jeho majitele by velmi potěšil. Na druhou stranu ale svým způsobem chápu, že jejím nasazením by už zcela zabil produktovou řadu Pro, jelikož by ta oproti Airu téměř nic zajímavého nenabízela a navíc by byla dražší. Nicméně, i se 60Hz, na kterých běží třeba i vaše iPhony, se dá bez problému fungovat a proto si myslím, že se až o tak obří limitaci ve výsledku nejedná.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Kdybych pak měl zhodnotit zobrazovací schopnosti displeje, zde bych neváhal a hodnotil výbornou. Liquid Retinu považuji už od první chvíle, co jsem jí viděl na iPhonu XR, za téměř plnohodnotného konkurenta OLEDu a za touto myšlenkou si stojím i nadále. Ať už se jedná o živost barev či zobrazování černé nebo bílé, vše je na iPadu Air doslova pastou pro oči. Ostatně, aby taky ne, když jsou jeho hlavní displejové vlastnosti okopírovány od těch nejlepších tabletů, které má Apple nyní v nabídce. Kdyby vás pak zajímaly pozorovací úhly, ty jsou jak již je u Retina displejů zvykem též parádní a totéž pak lze říci i o eliminaci odlesků, která funguje alespoň při testování umělým světlem velmi slušně. Pokud vám tedy nejde o nic jiného než o skvělý obrazový zážitek, myslím si, že budete v případě iPadu Air 4 velmi spokojení.

Zabezpečení

Když se Apple v září na Keynote pochlubil tím, že nový Air osadil Touch ID v Power Buttonu a nikoliv Face ID, kterou v dražších iPadech tlačí již od roku 2018, nejednoho uživatele tím zaskočil. Jasně, o tomto řešení se mluvilo již dlouhé měsíce před představením produktu, ale jak jsme byli v minulosti již mnohokrát svědky, ne všechny predikce produktu se vždy vyplní. Přiznám se, že i já jsem byl tak trochu při představení produktu zaskočen, jelikož jsem tak nějak věřil, že když už má Touch ID někdy v budoucnu dorazit, bude se jednat o jeho zcela novou generaci zabudovanou pod displej a nikoliv jen předělávku pro Power Button. Té jsem se upřímně i celkem bál, jelikož jsem si příliš nedokázal představit, jak intuitivní oproti Face ID na tabletu tohoto designu a rozměrů bude. Po nynějším poměrně dlouhém testování však mohu říci, že mé obavy nebyl tak úplně na místě.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jak již bylo zmíněno výše, Power Button se kvůli Touch ID mírně zvětšil, aby mohl lépe snímat otisky prstů. Jeho povrch se podobná tomu, který Apple používá u klasických klikacích Home Buttonů s touto technologií, takže je lesklý a příjemný na dotyk. Když jsem si Touch ID na Airu poprvé nastavoval, vcelku mě překvapilo, jak rychle se všechno povedlo. Proces nastavení je sice naprosto stejný jako v minulosti, ale přijde mi, že jej zvládnete ještě rychleji než v případě klasického kulatého Touch ID 2. generace, což je jistě super. Stačí tedy zkrátka jen podle pokynů párkrát přiložit prst na tlačítko, následně jej v dalším kroku různě “štelovat” ze stran a volià, otisk je zaregistrován.

Čtečka jako taková funguje velmi rychle a pokud budete displej tabletu odemykat primárně přes Power Button, vězte, že si vlastně ani neuvědomíte, že mu Face ID chybí. Tablet totiž přečte váš otisk už při stisku tlačítka, díky čemuž vás je schopný pustit hned po rozsvícení displeje dále do svého systému. Jasně, čas od času se tu setkáte s chybkou, která vás přinutí prst na Power Buttonu podržet o vteřinku déle, ale to se mě osobně stalo tak v 5 % všech odemčení, což je srovnatelná hodnota s chybovostí Face ID.

Horší je to s intuitivností při odemykání s povolenou funkcí Tap to wake, kdy se tablet probudí po dotyku na displej. Zatímco Face ID v takovém případě začne okamžitě hledat vaší tvář a následně odemyká tablet, u Airu vzniká nutností přiložit prst určitá prodleva. Tu sice eliminujete tím, když si na toto řešení zvyknete a pak už vám jde po probuzení tabletu dotykem ruka automaticky k Power Buttonu, zcela jí však zkrátka nevymažete. V tomto případě tak potěší alespoň to, že je víceméně jedno, jak prst se zaregistrovaným otiskem na Touch ID pokládáte, jelikož si s ním poradí téměř vždy a na všechny způsoby.

V žádném případě nepůsobí těžkopádně.

Kdybych tedy měl novou verzi Touch ID zhodnotit, zhodnotil bych jí vesměs kladně. Poté, co jsem si jí sám měl možnost osahat na mě totiž určitě nepůsobí nějak těžkopádně nebo neintuitivně, byť samozřejmě určitá omezení přináší. Nejedná se ale ve výsledku o žádné velké hrůzy, které by jakkoliv výrazněji narušily vaše workflow. A mimochodem – tohle všechno píšu jakožto dlouholetý uživatel iPhonů s Face ID, které mám fakt rád.

Výkon, úložiště a konektivita

Hodnocení výkonu u Apple produktů nemám popravdě vůbec rád, jelikož mi přijde, že je stejně pro 99 % uživatelů toto kritérium absolutně nepodstatné. Tablety a telefony z dílny Applu jsou totiž již roky natolik výkonné, že je naprostá většina z nás stejně nedokáže maximálně vytížit a když už se to povede, projeví se to ve výsledku o pár desetin vteřiny či maximálně vteřin delším načítacím časem, což asi nikomu z nás příliš žíly netrhá. I přesto se však v diskuzích pod našimi články živě diskutuje o (ne)dostatku výkonu a potažmo nejrůznějších benchmarkových testech, který mají tyto věci buď dokázat, nebo naopak vyvrátit. Ve výsledku jsou však tyto benchmarky stejně vcelku málo vypovídající, jelikož si pod nimi jen málokdo dokáže představit něco konkrétního. I proto vás zde benchmarky nebudu zahlcovat ani já, jelikož bych se v nich stejně dostal jen na čísla, která jsou bez problému dohledatelná v databázích Geekbench a AnTuTu. Výkon 5nm procesoru Apple A14 Bionic se 64bitovou desktopovou architekturou a Neural Enginem, který tepe i v iPhonech 12 a 12 Pro, si proto zkusíme demonstrovat primárně na aplikacích a hrách.

V uplynulých hodinách jsem toho na iPad dokázal stáhnout tolik, co jsem na iPhone nestáhl za poslední půlrok a to jen proto, abych vyzkoušel, jak na něm i ty – dle mého – nejnáročnější dostupné softwary dneška běží. Výsledek pro vás asi nebude žádným překvapením. Veškeré aplikace a hry včetně těch pro úpravy fotek či videa totiž běží plynule a práce v nich (samozřejmě ta jednodušší) odsýpá hladce. Žádné problémy nedělá tabletu ani jedna z dlouhodobě nejnáročnějších her v App Store ve formě Call of Duty: Mobile, které se jednak načítá opravdu rychle a jednak na něm běží bez sebemenšího sekání. A takto bych mohl pokračovat téměř do nekonečna. Sám sebe se však ptám, zda je to vůbec potřeba. Aplikace a hry, které jsem na Airu testoval, totiž dokážu vcelku solidně spouštět i na mém osobním iPadu 2018 či iPhonu XS, byť jsou tyto stroje oproti Airu výrazně slabší. Jasně, bavíme se tu o prodloužení načítací doby a potažmo třeba i občasných zásecích, ale v globálu se nejedná stále o žádnou katastrofu, která by využitelnost snížila. Tím nechci v žádném případě říci, že je A14 nevýkonný či cokoliv podobného, jelikož by to v žádném případě nebyla pravda, ale spíš to, že je potřeba jej stále brát zkrátka jako mobilní procesor, kterému jsou přizpůsobované mobilní aplikace a to samozřejmě i ve smyslu celkové funkčnosti a rychlosti.

Už chápete, kam tím mířím? Zkrátka a dobře – z hlediska výkonu je iPad Air ve své třídě v současnosti zřejmě tou nejlepší volbou, po které můžete sáhnout a velmi dobře na tom bude ještě hodně dlouho. Je však potřeba tak nějak brát v potaz i to, že je jeho výkon omezen na určitý “vesmír” ve formě mobilních aplikací a potažmo i operační systém iPadOS. Proto si myslím, že od Applu není úplně fér, když se pouští do srovnávání tohoto procesoru s těmi desktopovými či laptopovými, jelikož proti sobě posílá dva naprosto odlišné světy, ve kterých proti sobě nestojí jen výkon, ale i celková využitelnost systému. Ano, iPad může být za počítač skvělou alternativou, ale to ve výsledku jen v případě, když člověk ví, jak na to. Tím vším chci tedy říci, že z hlediska výkonu je iPad Air skutečně brutální mašina a nebudete s ním mít dlouhé roky z hlediska softwarů žádný problém. Není to však jen o něm, ale i o celkové softwarové optimalizaci mobilních aplikací pro něj dostupných, která se vývojářům daří velmi dobře. Pokud by jej však chtěl neznalý člověk zvyklý pracovat s celou řadou PC programů za svůj počítač vyměnit, protože má podle benchmarků a všeho ostatního oproti jejich stroji super výkon, mohl by zaplakat. iPad je totiž de facto jen tak výkonný, jak mu to dovolí okolí – tedy vývojáři. Jiná káva by byla, kdyby Apple umožnil na iPadu rozběhnout i macOS a tablet tedy využít jako ještě přenosnější počítač než jsou MacBooky. To už je však zase jiná pohádka…

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Zatímco v případě iPadů Pro můžete vybírat celkem ze čtyř úložných variant – konkrétně 128 GB, 256 GB, 512 GB a 1 TB, iPad Air 4 dostal do vínku jen 64 GB a 256 GB. Přiznám se, že zde na rozdíl od některých jiných uživatelů žádný větší problém nevidím, jelikož se zkrátka jedná o zařízení určené pro masy, pro které více úložišť smysl příliš nedává, jelikož je jejich výběr postaven buď na ceně, nebo na slušném úložišti, což tyto dvě varianty splňují. Jasně, 128 GB v základu by bylo fajn, ale tím by se vyšponovala cena tabletu a tím pádem by už nebyl pro masy tak dostupný. Někoho by možná potěšilo i 512 GB, ale ruku na srdce – kolik z vás by v tabletu skutečně využilo více než 256 GB, když jej stejně 99 % uživatelů používá na basic práce či zábavu. Zde bych tedy na Apple určitě špínu neházel, protože mi jím nastavená úložiště připadají z hlediska cílové skupiny pro iPad naprosto ideální.

Nasazení USB-C je velkým krokem kupředu.

Další příjemná změna se udála na pozici portu, kam místo Lightningu dorazil konečně USB-C konektor. Někteří z vás budou zřejmě namítat, že je daleko poruchovější a tak podobně, ale já si myslím, že zrovna u tabletu smysl rozhodně má, protože se díky němu stane toto zařízení daleko přístupnější z hlediska příslušenství. Například takové externí monitory připojitelné bez redukce či jakékoliv USB-C huby, skrze které lze k iPadu připojit externí úložiště či téměř cokoliv jiného mě osobně přijdou zkrátka super. Není to však jen o tomto. Pokud například vlastníte novější MacBook, jste opět u Airu vysmátí – tentokrát díky nabíječce. Jasně, můžete říci, že totéž platí i o iPhonu, ale zrovna v dnešní době bezdrátových nabíječek lze toto tvrzení částečně rozporovat. USB-C je tedy za mě osobně s ohledem na vyvíjející se dobu a využitelnost zkrátka přínosnější.

Zvuk

Pokud jste na iPadu zvyklí konzumovat multimedia, určitě vás potěší, že Air 4 disponuje dvoureproduktorovým zvukem, kdy je jeden reproduktor umístěn v jeho horní části a druhý pak ve spodní. Zvukový zážitek například při sledování videí je tak díky tomu více než dobrý a to nejen s ohledem na umístění reproduktorů, ale i na jejich kvalitu. Ta je totiž na skutečně vysoké úrovni, což však u Applu asi nikoho příliš nepřekvapí. V uplynulých hodinách jsem si na iPadu přehrál poměrně dost hudby i videí a zahrál dost her s tím, že jsem se zvukem neměl ani v jednom případě sebemenší problém. Celkově zní velmi příjemně, vyváženě a na tablet i poměrně hutně. Problémy nemá iPad ani s maximální hlasitostí, při které reproduktory zvuk téměř nezkreslují. A jen tak mimochodem, maximální hlasitost stojí opravdu za to.

Výdechy pro reproduktor. Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Fotoaparát a baterie

Pokud patříte mezi uživatele, kteří rádi fotí na iPad, z fotoaparátu Airu zklamaní rozhodně nebudete. Dočkal se totiž pětičlenného 12 MPx širokoúhlého objektivu se clonou f/1,5 a samozřejmě i podporou celé řady vychytávek jako například Portrétní režim, Live Photos Sekvenční režim či Panorama. Co se týká videa, těšit se můžete až na 4K při 24, 30 či 60 fps a dále pak slo-mo v 1080p při 120 či 240 fps. Jak u videa, tak u focení lze samozřejmě zoomovat, avšak bohužel pouze digitálně. Určitým zklamáním může být i absence LED blesku, kvůli které je tablet velmi obtížně použitelný pro focení při horších světelných podmínkách. Co se pak týče předního fotoaparátu, jedná se o FaceTime HD kamerku s rozlišením 7 Mpx. Na pár snímků z fotoaparátu tabletu se můžete podívat v galerii vedle tohoto odstavce.

Hodnocení výdrže baterie je vždy velmi ošemetné, jelikož zde záleží na spoustě faktorů v čele s uživatelským nastavením samotného zařízení. Abych byl navíc upřímný, tablet mám doma zhruba 36 hodin, které se navíc nesly v duchu intenzivního testování a tudíž nejsem tak úplně schopen říci, na jaké hodnoty se člověk dostane “v klidovém režimu”, kdy mu tablet leží na stole a on jej jednou denně na dvě hodinky zvedne. Osobně jsem tedy byl schopný tablet při testování vybít za zhruba 7 až 8 hodin, což je o 2 hodiny dříve, než kolik uvádí Apple na svém webu při sledování webu. Oproti sledování webu jsem však tablet samozřejmě šťavil daleko více, což se na jeho výdrži podepsalo. S ohledem na tuto skutečnost proto deseti hodinám na webu, které Apple uvidí, i celkem věřím. Jak už jsem však psal výše, výdrž je dost závislá i na celkovém nastavení tabletu, takže pokud jej nastavíte enormně úsporně, dostanete se z hlediska výdrže velmi pravděpodobně ještě na lepší hodnoty.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Cenová politika

Ačkoliv cenu produktu uvádím ve svých recenzích zpravidla hned na začátek, dnes jsem si jí schválně nechal až na konec a to z jednoho prostého důvodu. Celá recenze se totiž nesla částečně i v duchu porovnávání s iPady Pro, ke kterým má Air velmi blízko, a právě absencí ceny jsem se ve vás snažil zachovat jakousi nestrannost nebo chcete-li nevyvolávat ve vás snahu omlouvat jeden či druhý produkt a jeho horší či lepší vlastnosti kvůli ceně. A o jaké částce se tedy nyní bavíme? V případě základního 128GB iPadu Pro 4. generace je to 22 990 korun, v případě základního 64GB iPadu Air je to pak 16 990 korun. Rozdíl mezi oběma zařízeními je tedy rovných 6000 korun, přičemž pokud bychom pak proti sobě postavili přímo konfigurace se stejnými úložiště (tedy 256GB vs. 256GB), jsou to 4500 korun. Ani v jednom případě se tedy nejedná o malé rozdíly, nad kterými by se dalo jen tak mávnout rukou.

Resumé

iPad s nejlepším poměrem cena/výkon

Nebudu vám zastírat, že mě iPad Air 4 skutečně oslovil a to nikoliv jednotlivými vlastnostmi, ale spíše jako celek i v kombinaci s cenou. Když právě na tu přihlédnu, tak nějak se nedokážu ubránit pocitu, že smysluplnější tablet zkrátka nyní od Applu běžný či náročnější uživatel zkrátka nekoupí. Cenový rozdíl mezi řadou Pro a Air je poměrně vysoký a technologických okleštění naopak relativně málo. Jasně, jsou tu věci, které trochu zamrzí jako například výše omílaná absence ProMotion, ale na druhou stranu, stojí za příplatek 6000 korun, popřípadě 4500 korun při 256GB variantě? Podle mého určitě ne. Pokud byste si tedy v současnosti chtěli zakoupit od Applu nejlepší tablet v poměru cena/výkon, není vlastně ani moc co řešit. iPad Air 4 je totiž naprosto jasnou volbou, která vás v rozhodně nezklame.