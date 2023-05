Windows 11 konečně nabízí podporu iMessage všem

Služba iMessage nabízí spoustu výhod, a nejeden majitel iPhonu jistě už někdy zatoužil po tom, aby byla k dispozici také pro operační systém Windows. Pokud patříte mezi majitele počítačů s Windows 11, máme pro vás dobrou zprávu.

Do Windows 11 konečně dorazila dlouho očekávaná podpora služby iMessage. Po dlouhém a pečlivém testování dnes společnost Microsoft oficiálně oznámila, že úspěšně dokončila zavádění příslušné podpory pro svou aplikaci Phone Link v operačním systému Windows 11. Díky aplikaci Phone Link pro Windows 11 a aplikaci Link to Windows pro iOS mohou uživatelé iPhonu uskutečňovat a přijímat telefonní hovory, odesílat a přijímat textové zprávy a zobrazovat oznámení přímo na svém počítači. To znamená, že Windows 11 opravdu do jisté podporuje iMessage, ačkoliv ne zcela.

Chybí například podpora skupinových chatů, fotografií a videí, nebo třeba historie konverzací mimo aktuální relaci chatu. Všechny zprávy se v aplikaci Phone Link zobrazují jako šedé bubliny, což znamená, že iMessages a SMS zprávy od sebe nelze v počítači s Windows 11 rozlišit. Zprávy jsou navíc do počítače doručovány pouze v době, kdy je k němu iPhone připojen přes Bluetooth. Podle Microsoftu musí být na iPhonu nainstalován systém iOS 14 nebo novější. Navzdory zmiňovaným omezením je ale podpora iMessage u počítačů s Windows 11 – byť částečná a do jisté míry omezená – zajisté skvělou a potěšující novinkou.