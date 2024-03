Windows 11 okopíroval jednu z nejlepších vychytávek iPhonů a Maců posledních let

Březnová aktualizace Windows 11 přináší na počítače vybavené tímto systémem v kombinaci s androidími telefony zajímavou novinku, která tu však s námi je už od roku 2022, kdy s ní jako první přišel Apple. Řeč je konkrétně o funkci Contiunity Camera nebo chcete-li kameře v kontinuitě, která umožňuje využít iPhone jako webkameru pro Mac například v případě, že potřebujete maximalizovat rozlišení videa při videohovoru. A právě tato funkce se zřejmě Microsoftu zalíbila natolik, že nyní přichází s její kopií.

Aby bylo možné Windows 11 s telefonem s Androidem využívat, je třeba mít samozřejmě systém Windows aktualizovaný a to na verzi 1.24012 nebo vyšší, přičemž androidí telefon pak musí mít nainstalovaný Android 9 či novější. Následné využití funkce je pak naprostá hračka. Stačí totiž telefon s počítačem spárovat, přičemž jakmile se tak stane, při spuštění aplikací využívajících webkameru by měl uživatele Windows vyzvat k tomu, ať si pro použití vybere mezi vestavěnou kamerou počítače či monitoru, nebo ať použije jeho mobilní telefon. Jak na tom bude celková spolehlivost tohoto řešení sice v tuto chvíli můžeme jen hádat, jelikož se však ve výsledku nejedná o nic složitého, takřka 100% na tom špatně nebude. A o to hůř pro Apple – další z jeho malých lákadel je totiž pryč.