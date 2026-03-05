Softwarový výprodej k MDŽ: Pořiďte si levný balík Office 2021 Pro za pouhých 30,25 € a Windows 11 Pro za 13,25 €!

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu
Godeal24 zahájil výprodej k příležitosti Mezinárodního dne žen s úsporami až 180 € na Office, přičemž se zaměřuje zejména na nejnovější aktivační klíče WinOS. Zakoupením balíčku klíčů Office & WinOS můžete ušetřit ještě více! Výprodej začíná s Office 2021 Professional za 30,25 €. Tato verze se obvykle prodává za plnou cenu 239 €, přičemž předchozí blesková akce Godeal24 byla první akcí v roce 2026, která tyto nízké ceny nabídla. Získejte doživotní přístup k úplné sadě Office 2021 Pro – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher a Access. Ideální pro zprávy, práci s daty, návrhy nebo prezentace – kompletní sada nástrojů MS, která bude navždy vaše.
Nyní máte opět příležitost získat slevu 199 € na nejnižší ceny, které jsme zaznamenali. Nejnovější klíč Windows 11 Pro je nyní k dispozici za 12,25 €. Spojte Office 2021 Pro s Win 11 Pro a získejte přehlednější rozhraní, chytřejší multitasking (rozložení snap + virtuální plochy) a bezpečnost na podnikové úrovni s BitLockerem. Oživte svůj počítač ještě dnes s balíčkem Office 2021 Pro a Windows 11 Pro za pouhých 41,29 €. Namísto měsíčních plateb za nástroje pro zvýšení produktivity a aktualizace operačního systému získáte s tímto balíčkem obojí za jednorázovou platbu. Níže najdete všechny další nabídky k příležitosti Dne žen.
Získejte doživotní licenci Office za bezkonkurenční cenu
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 30.25€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 46.99€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 58.5€ (Only 29.25€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 79.25€ (Only 26.42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 127.25€ (Only 25.45€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Slevy na Windows OS pro vás!
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€(Only 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
62% slevy na balíčky Windows + Office! (Slevový kód “ SGO62„)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41.29€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.54€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40.99€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 40.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 39.99€
Množstevní slevy jsou tu pro vás
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 1250€ (Only 25€/Key)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 2400€ (Only 24€/Key)
- Win 11 Pro – 50 keys – 400€ (Only 8€/Key)
- Win 11 Pro – 100 keys – 750€ (Only 7.5€/Key)
- Win 11 Home – 50 keys – 389€ (Only 7.59€/Key)
- Win 11 Home – 100 Keys – 699€ (only 6.99€/Key)
Další softwarové nástroje v akci
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21.99€
Jak zaplatit
- Přidejte produkt do nákupního košíku a po potvrzení klikněte na „Přejít k pokladně“!
- Vyplňte potřebné informace a klikněte na „Aktualizovat“.
- Klikněte na „Objednat“ a dokončete platbu!
Veškeré informace uvedené v tomto článku poskytl inzerent a slouží výhradně k marketingovým účelům. Provozovatel webu nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost ani úplnost uvedených Před jakýmkoliv rozhodnutím doporučujeme důkladně zvážit všechna rizika, případně se poradit s nezávislým odborníkem.
Za obsah a fungování uvedených služeb nebo společností nese plnou odpovědnost jejich provozovatel.
