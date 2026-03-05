Zavřít reklamu

Softwarový výprodej k MDŽ: Pořiďte si levný balík Office 2021 Pro za pouhých 30,25 € a Windows 11 Pro za 13,25 €!

Tiskové zprávy
Godeal24 zahájil výprodej k příležitosti Mezinárodního dne žen s úsporami až 180 € na Office, přičemž se zaměřuje zejména na nejnovější aktivační klíče WinOS. Zakoupením balíčku klíčů Office & WinOS můžete ušetřit ještě více! Výprodej začíná s Office 2021 Professional za 30,25 €. Tato verze se obvykle prodává za plnou cenu 239 €, přičemž předchozí blesková akce Godeal24 byla první akcí v roce 2026, která tyto nízké ceny nabídla. Získejte doživotní přístup k úplné sadě Office 2021 Pro – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher a Access. Ideální pro zprávy, práci s daty, návrhy nebo prezentace – kompletní sada nástrojů MS, která bude navždy vaše.

Nyní máte opět příležitost získat slevu 199 € na nejnižší ceny, které jsme zaznamenali. Nejnovější klíč Windows 11 Pro je nyní k dispozici za 12,25 €. Spojte Office 2021 Pro s Win 11 Pro a získejte přehlednější rozhraní, chytřejší multitasking (rozložení snap + virtuální plochy) a bezpečnost na podnikové úrovni s BitLockerem. Oživte svůj počítač ještě dnes s balíčkem Office 2021 Pro a Windows 11 Pro za pouhých 41,29 €. Namísto měsíčních plateb za nástroje pro zvýšení produktivity a aktualizace operačního systému získáte s tímto balíčkem obojí za jednorázovou platbu. Níže najdete všechny další nabídky k příležitosti Dne žen.

Získejte doživotní licenci Office za bezkonkurenční cenu

Slevy na Windows OS pro vás! 

62% slevy na balíčky Windows + Office! (Slevový kód “ SGO62„)

Množstevní slevy jsou tu pro vás

Další softwarové nástroje v akci

>>>Získejte další nástroje

Jak zaplatit

  • Přidejte produkt do nákupního košíku a po potvrzení klikněte na „Přejít k pokladně“!

  • Vyplňte potřebné informace a klikněte na „Aktualizovat“.

  • Klikněte na „Objednat“ a dokončete platbu!

