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Windows 11 Pro za 12,25 € a Office 2024 za 16,99 € – letní výprodej Godeal24

Tiskové zprávy
J. FilipJiří Filip
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Komerční sdělení: Léto je často oblíbeným obdobím pro modernizaci počítačů, ať už jde o výměnu zastaralého systému, sestavení nového stolního počítače nebo přípravu notebooku pro práci a studium. Vedle hardwaru zůstává důležitou součástí celkové konfigurace i software, přičemž Windows a Microsoft Office jsou pro mnoho uživatelů i nadále nepostradatelnými nástroji.

Ačkoli se moderní počítače v posledních letech staly cenově dostupnějšími, náklady na softwarové licence mohou stále představovat znatelnou část celkových výdajů. V závislosti na edici a způsobu nákupu může licence na Windows stát přes 100 €, zatímco předplatné Microsoft 365 s sebou v průběhu času přináší opakující se výdaje.

Pro uživatele, kteří hledají levnější alternativu, nabízí letní výprodej Godeal24 slevy na licence Windows a Office, včetně možnosti jednorázové aktivace pro ty, kteří nechtějí spoléhat na předplatné.

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Microsoft Office zůstává standardem pro tvorbu dokumentů, analýzu dat a prezentace. Office 2024 Pro Plus je nejnovější verze s doživotní licencí – plně aktualizovaná, s podporou až do roku 2029, kterou si po jednorázové platbě můžete ponechat navždy.

Office 2024 Pro Plus

Office 2021 Pro Plus — Podpora bude pokračovat až do roku 2026, méně náročný na starší hardware.

Uživatelé počítačů Mac a domácí verze

Jak si vybrat: Pokud si sestavujete nový počítač, balíček Office 2024 Pro Plus za 16,99 € je levnější než starší verze a nabízí delší podporu – je to tedy jasná volba. Kupujete licenci pro více počítačů? Klíč pro 3 počítače za 13,33 € za kus představuje nejnižší cenu za jednotku.

Nabídky Windows — moderní operační systém za méně než 13 €

Nová instalace nebo aktualizace systému začíná operačním systémem. Windows 11 Pro nabízí šifrování BitLocker, Vzdálenou plochu, Hyper-V a rozložení Snap – funkce, které jsou důležité jak pro práci, tak pro studium.

Windows 11

Windows 10

Windows Server & Enterprise

Jak si vybrat: Pro většinu uživatelů je standardní volbou Windows 11 Pro za 12,25 €. Při nákupu 5 licencí pro malou kancelář se cena sníží na 10,65 € za kus. Stále používáte starší hardware, na kterém nelze spustit Windows 11? V tom případě vám poslouží Windows 10 Pro za 8,25 €.

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Začínáte od nuly? Právě v balíčcích se skrývají skutečné úspory. Jeden nákup, jeden kód a váš počítač je plně připraven k použití.

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Proč si vybrat Godeal24?

Godeal24 poskytuje licence na software Microsoft s okamžitým digitálním doručením, což uživatelům umožňuje rychle a pohodlně aktivovat nezbytné nástroje. Nejsou účtovány žádné náklady na dopravu a objednávky jsou po zakoupení doručeny přímo e-mailem. Platforma rovněž nabízí zákaznickou podporu před i po dokončení nákupu, která může být užitečná při instalaci, aktivaci nebo v případě dotazů týkajících se produktů. Godeal24 získal na Trustpilotu tisíce zákaznických recenzí a v době psaní tohoto článku má vysoké průměrné hodnocení. Pro studenty, freelancery, domácí uživatele a malé týmy, které hledají cenově dostupnější způsob, jak vybavit svá zařízení, představuje letní výprodej Godeal24 praktickou možnost, jak získat software Windows a Office bez opakujícího se předplatného.

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

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