Windows 11 Pro za 12,25 € a Office 2024 za 16,99 € – letní výprodej Godeal24

Komerční sdělení: Léto je často oblíbeným obdobím pro modernizaci počítačů, ať už jde o výměnu zastaralého systému, sestavení nového stolního počítače nebo přípravu notebooku pro práci a studium. Vedle hardwaru zůstává důležitou součástí celkové konfigurace i software, přičemž Windows a Microsoft Office jsou pro mnoho uživatelů i nadále nepostradatelnými nástroji.
Ačkoli se moderní počítače v posledních letech staly cenově dostupnějšími, náklady na softwarové licence mohou stále představovat znatelnou část celkových výdajů. V závislosti na edici a způsobu nákupu může licence na Windows stát přes 100 €, zatímco předplatné Microsoft 365 s sebou v průběhu času přináší opakující se výdaje.
Pro uživatele, kteří hledají levnější alternativu, nabízí letní výprodej Godeal24 slevy na licence Windows a Office, včetně možnosti jednorázové aktivace pro ty, kteří nechtějí spoléhat na předplatné.
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Microsoft Office zůstává standardem pro tvorbu dokumentů, analýzu dat a prezentace. Office 2024 Pro Plus je nejnovější verze s doživotní licencí – plně aktualizovaná, s podporou až do roku 2029, kterou si po jednorázové platbě můžete ponechat navždy.
Office 2024 Pro Plus
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 16.99€
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 39.99€ (Only 13.33€/PC)
Office 2021 Pro Plus — Podpora bude pokračovat až do roku 2026, méně náročný na starší hardware.
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 28.28€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 54.25€ (Only 27.13€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 76.25€ (Only 25.42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 124€ (Only 24.8€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
Uživatelé počítačů Mac a domácí verze
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44.99€
- Office 2021 Home and Business – 2 Macs-86.99€ (Only 43.33.8€/Mac)
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Jak si vybrat: Pokud si sestavujete nový počítač, balíček Office 2024 Pro Plus za 16,99 € je levnější než starší verze a nabízí delší podporu – je to tedy jasná volba. Kupujete licenci pro více počítačů? Klíč pro 3 počítače za 13,33 € za kus představuje nejnižší cenu za jednotku.
Nabídky Windows — moderní operační systém za méně než 13 €
Nová instalace nebo aktualizace systému začíná operačním systémem. Windows 11 Pro nabízí šifrování BitLocker, Vzdálenou plochu, Hyper-V a rozložení Snap – funkce, které jsou důležité jak pro práci, tak pro studium.
Windows 11
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
Windows 10
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
Windows Server & Enterprise
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Jak si vybrat: Pro většinu uživatelů je standardní volbou Windows 11 Pro za 12,25 €. Při nákupu 5 licencí pro malou kancelář se cena sníží na 10,65 € za kus. Stále používáte starší hardware, na kterém nelze spustit Windows 11? V tom případě vám poslouží Windows 10 Pro za 8,25 €.
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- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 28.25€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 28.15€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37.59€
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