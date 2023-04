Do Windows 11 dorazila podpora iMessage

Jsou tomu zhruba dva měsíce, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Microsoft začal testovat ve svém operačním systému Windows 11 podporu jablečné komunikační služby iMessage. Tu na PC s Windows dostal konkrétně přes svou aplikaci Phone Link, která dokáže částečně iPhony s počítači propojit. A jak se nyní zdá, testování je u konce, jelikož začal Microsoft podporu iMessage skrze aplikaci rozšiřovat veřejně.

V tuto chvíli je bohužel možnost využívat iMessage na Windows omezena na malé procento uživatelů tohoto operačního systému. Rozšiřování updatu pro aplikaci Phone Link totiž probíhá ve vlnách, přičemž Microsoft slíbil, že zhruba do poloviny května bude update k dispozici všem uživatelům Windows 11. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že ani poté nebudou mít ve výsledku takový komfort, jaký mají jablíčkáři při propojení iMessage s Macem. Microsoft totiž umožní jen přijímat textové zprávy, avšak bez možnosti odesílat či přijímat fotky, videa a tak podobně. Chybí ale třeba i podpora skupinových chatů či historie konverzace mimo aktuální chatovou relaci (jinými slovy, neprobíhá zde synchronizace vlákna přes iCloud). Aby navíc iMessages do PC chodily, musí být k počítači přes Bluetooth připojen iPhone. Obecně se proto dá říci, že podpora této novinky mezi uživateli zřejmě příliš nezarezonuje, protože se jedná o v mnoha ohledech nešikovné řešení. Jedním dechem se ale sluší dodat, že když Apple iMessage mimo svůj „svět“ pustit nechce, Microsoftu ve výsledku ani nic jiného než to, co vytvořil nezbývalo.