Jak sbírat odznáčky na Apple Watch: Jednoduchý průvodce

Pokud patříte mezi majitele Apple Watch, kteří holdují pohybu a navíc jsou tak trochu hraví a soutěživí, pak vám jistě není ukradená existence odznaků, které můžete za své pohybové aktivity získat. Pojďme se podívat na to, co to vlastně odznaky na Apple Watch jsou, jak získat jejich standardní i limitované verze a jak řešit to, když se vám odznaky na Apple Watch nenačítají.

Kdo si hraje, hýbe se

Apple Watch využívají k motivaci uživatelů kromě jiného také metodu takzvané gamifikace, kdy je za pomocí výzev a soutěží vybízejí k větší aktivitě. Někdo loví Pokémony, někdo odznaky v Apple Watch (a někomu jsou ukradené i odznaky). Odznak na vás na displeji Apple Watch vyskočí pokaždé, když dosáhnete příslušného cíle, a poté jej najdete uložený v aplikaci Aktivity v iPhonu, který jste s Apple Watch spárovali.

Standardní odznaky jsou udělovány na základě určitého počtu spálených kalorií, času, stráveného pohybovou aktivitou a podobně. Existují ale i odznaky, udělované na základě sdílení a soutěží mezi přáteli, a v poslední řadě limitované edice. Limitované edice odznaků souvisí s výzvami, dosaženými v konkrétní den či týden v měsíci – nejnovější z nich je únorová výzva k Měsíci srdce 2019, v plánu je také výzva k 8. březnu. Některé odznaky nelze ani při vší snaze získat – pokud nemáte ve svém okolí nikoho, s kým byste se mohli utkat v přátelských soutěžích, příslušný odznak zkrátka nedostanete, ani kdybyste se rozkrájeli (pokud o odznak sdílení opravdu moc stojíte, můžete si zkusit na Apple Watch parťáka podat inzerát do seznamky).

Když něco nefunguje

Někdy se může stát, že cíl, potřebný pro získání odznaku, splníte, ale odznak se neobjeví ani na displeji vašich Apple Watch, ani na stránce dosažených cílů v aplikaci Aktivity na iPhonu. Tento problém může mít různé příčiny, a pro jeho odstranění můžete vyzkoušet následující kroky:

Počkejte několik dní. Podle Applu může v některých případech trvat až 9 dní, než se odznak zobrazí.

Může se stát, že jste odznak získali, ale nedopatřením se vám neobjevil na displeji Apple Watch. Zkontrolujte aplikaci Aktivity v iOS.

Zkontrolujte, zda jsou vaše Apple Watch propojené s vaším iPhonem.

Zkontrolujte Bluetooth a Wi-Fi připojení.

Restartujte Apple Watch.

Restartujte iPhone.

Pokud nic z výše uvedeného nezabralo, zkuste zrušit a opět obnovit párování iPhonu a Apple Watch.