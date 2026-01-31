Vytiskněte si zdarma na 3D tiskárně sošku Jindřicha ze Skalice, Terezy, Vořecha či odznaky z kostek

Kdo má doma 3D tiskárnu, ví, že se s ní dají dělat hotové zázraky. A co je nejlepší, člověk vlastně ani nemusí umět nic modelovat, jelikož nepřeberné množství modelů pro 3D tisk je volně dostupných na internetu a to leckdy od skutečně renomovaných firem. Věděli jste například to, že své modely pro 3D tisk vydalo i Warhorse Studios, které stojí za fenomenálními tituly Kingdom Come: Deliverance I a II? Pokud ne, pak vás následující řádky dost možná nadchnou. Na oficiálním účtu tohoto vývojářského studia jsou totiž volně k dispozici soubory pro 3D tisk sošky Jindřicha ze Skalice, Terezy s Vořechem, zajíců symbolizujících stav strážných (tedy to, zda vás například hledají, útočí na vás, vyhlašují poplach a tak podobně) a nově i odznaků, které šlo využít při hraní kostek. Jedná se tedy o opravdu hezkou sbírku předmětů spojených s Kingdom Come, které fanoušky této hry dozajista potěší.
Pokud vás tedy láká si Kingdom Come: Deliverance užít i v tak trochu fyzické podobě skrze 3D výtisky, máte nyní jedinečnou možnost tak učinit. Při zvolené vhodného filamentu, potažmo pak s trochou šikovnosti s barvícím sprejem, totiž dokážete díky těmto souborům získat opravdu vkusné kousky, které by ve sbírce fanoušků této hry určitě chybět neměly.
Soubory pro 3D tisk předmětů s tématikou Kingdom Come: Deliverance lze zdarma stáhnout zde