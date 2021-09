Od představení nových operačních systémů v podobě iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15 uběhlo již několik dlouhých měsíců. Dobrou zprávou ale je, že zhruba po třech měsících testování Apple konečně před pár dny uvolnil veřejné verze zmíněných systémů – tedy kromě macOS 12 Monterey. Stejně jako minulý rok si budeme muset i na tento operační systém ještě počkat. Součástí nových systémů je nespočet nových funkcí a vylepšení, které jednak stojí za to, a na které se jednak opravdu jednoduše zvyká. Mezi jednu z novinek patří přepracovaný režim Soustředění, který má zajistit lepší soustředění uživatele v určitých situacích.

Jak na iPhone v Soustředění skrýt oznamovací odznaky na ploše

Soustředění lze definovat jakožto původní režim Nerušit na steroidech. Nově si totiž můžete nastavit hned několik různých režimů Soustředění, které je následně možné kompletně individuálně přizpůsobit. Na každou vykonávanou činnost si tedy můžete vytvořit vlastní režim, ve kterém si nastavíte, kdo se vám bude moci dovolat, popřípadě které aplikace vám budou moci odesílat notifikace. To ale rozhodně není vše, co Soustředění nabízí – k dispozici jsou další volby, kterými si můžete přizpůsobit například plochu. Nastavit si můžete i to, aby došlo ke skrytí oznamovacích odznaků u ikon aplikací na ploše, a to následovně:

Prvně se na vašem iPhonu s iOS 15 přesuňte do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak o kousek níže rozklikněte řádek s názvem Soustředění.

rozklikněte řádek s názvem Následně si vyberte a klepněte na ten režim Soustředění, se kterým chcete pracovat.

Soustředění, se kterým chcete pracovat. Poté v kategorii Volby rozklikněte možnost s názvem Plocha.

rozklikněte možnost s názvem Zde už jen stačí, abyste pomocí přepínače aktivovali funkci Skrýt oznamovací odznaky.

Po provedení výše uvedeného způsobu už se tedy po aktivaci konkrétního režimu Soustředění nebudou na ploše zobrazovat oznamovací odznaky. Apple se rozhodl tuto možnost zavést z toho důvodu, že i takové oznamovací odznaky dokáží uživatele při soustředění pěkně rozhodit. Pokud totiž v pravém horním rohu ikony aplikace uvidíte číslo s údajem o čekajících notifikacích, tak je velmi pravděpodobné, že aplikaci otevřete, a poté v ní strávíte delší dobu. Díky výše uvedenému postupu oznamovací odznaky vůbec neuvidíte, takže vás nebudou rozptylovat.