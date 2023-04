Na Apple Watch dorazí do konce dubna hned dvě nové fitness výzvy za odznáček!

Pokud jste majiteli Apple Watch, je poměrně pravděpodobné, že vás naplňuje sbírání odznáčků za splněné fitness výzvy a to jak ty standardní, tak i exkluzivní. Druhé jmenované mají však přeci jen něco do sebe, protože pokud je člověk prošvihne, už se k nim zkrátka nevrátí a tím přijde o jedinečnou možnost získat odznáček a nálepky do iMessages. V poslední době však Apple naštěstí s exkluzivními výzvami nešetří a jak se zdá, nemá to v plánu ani do budoucna. Na nadcházející týdny jsou totiž naplánované hned dvě, které jsme coby Středoevropané schopni využít.

První výzva odstartuje konkrétně 22. dubna, takže je asi většině z vás jasné, že se bude jednat o výzvu k oslavám Dne Země. K jejímu splnění bude třeba v tento den odcvičit alespoň třicetiminutový trénink, který zaznamenáte přes aplikaci Cvičení, potažmo přes jinou s integrací do Cvičení. Odměnou vám budou jako již tradičně samolepky do iMessage, ale hlavně odznáček. Co se týče druhé fitness výzvy, ta je naplánovaná na 29. duben, na který připadá Mezinárodní den tance. Ke splnění této výzvy bude stačit jen to, abyste 29. dubna odcvičili alespoň 20 minut při aktivním měření tance v aplikaci Cvičení. Nemějte však obavy. Z minulosti totiž víme, že stačí tanec zapnout třeba i pro běžnou procházku a minuty cvičení bez problému naběhnou. Pokud tedy nejste zrovna tancem políbeni, nemějte obavy.