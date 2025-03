Nejen Apple Watch. S odznaky pro diváky začal už i YouTube

YouTube přidal další novinku, která by měla potěšit diváky. Je však otázkou, zda vás odznak za to, že více než rok předplácíte YouTube prémium nebo za to, že jste si pustili dva po sobě související díly nějakého pořadu, případně stáhli něco pro offline sledování skutečně potěší. Google tuto funkci zatím spustil pouze pro předplatitele YouTube Prémium s tím, že jakmile začnete scrollovat videi, objeví se vám informace o otm, abyste se seznámili s YouTube Premium odznaky a získali první z nich. Pokud jeto tedy něco, co vás nějakým způsobem potěší, máte možnost se na své odznaky podívat přímo ve vašem profilu na YouTube. Za nás je to však věc, kterou YouTube přidal tak nějak zbytečně, obzvlášť v situaci, kdy máte ve svém profilu podrobnou statistiku informující o tom, co vám YouTube prémium přineslo jako uživateli, tedy kolik hodin bez reklam jste si užili a tak podobně.