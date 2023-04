Chcete si zahrát staré iOS hry na Androidu? Nyní máte možnost!

Začátkem letošního roku vytvořil vývojář Hikari no Yume nástroj s názvem touchHLE, který dokáže emulovat staré aplikace pro iOS na počítačích s macOS a Windows. Na základě tohoto projektu jiný programátor, označený jako ciciplusplus portoval stejný projekt emulátoru iOS na Android. Ovace jsou však prozatím trochu předčasné.

Obecně je emulace systému iOS na jiném hardwaru poměrně složitá. Pomineme-li skutečnost, že se jedná o uzavřený systém jablečné společnosti, je také navržen pro provoz na specifickém hardwaru, což při pokusech o emulaci působí nemalé problémy. Někteří vývojáři však dosáhli určitých výsledků se staršími verzemi systému iOS, respektive iPhone OS. Tyto verze operačního systému disponují totiž mnohem menším počtem bezpečnostních prvků a spoléhají na méně složitý hardware, což jejich spuštění na jiných platformách usnadňuje. Pomocí touchHLE nespustíte přímo plnou verzi systému iOS, ale je možné emulovat některé opravdu staré aplikace a hry pro iPhone, jako je Super Monkey Ball nebo Crash Bandicoot: Nitro Kart 3D.

Zmíněné hry lze tedy emulovat na počítačích Mac a PC. Ale co telefony s Androidem? Jak bylo řečeno v úvodu, vývojáři ciciplusplus se podařilo portovat touchHLE pro běh na Androidu, takže ano, uživatelé s tímto systémem si nyní mohou vyzkoušet zahrát tyto staré hry pro iPhone na svých zařízeních. A jak se tvůrce pochlubil na Twitteru, vypadá to, že projekt emulátoru iOS funguje dobře. Má to ale háček.

Emulátor touchHLE má i při provozu na počítačích mnoho vlastních omezení a ta všechna platí i pro Android. Aplikace například běží pouze na čipech s architekturou AArch64. Emulátor iOS také nebyl testován s jinými aplikacemi a hrami než Super Monkey Ball. Další omezení spočívá v tom, že samozřejmě musíte mít originální instalační soubory aplikací. Nejde tedy o nic uživatelsky přívětivého a s největší pravděpodobností se do toho mnoho uživatelů nepustí. Nejspíš byste museli být skutečnými nadšenci nebo trpět neovladatelnou nostalgií, na druhou stranu je zajímavé vidět, že se někomu podařilo spustit klasické aplikace pro iPhone na jiných platformách. Prozatím však nic nenasvědčuje tomu, že by se projekt rozšířil o další aplikace nebo dokonce o plnou verzi systému iOS.

Pokud patříte do skupiny těch, které láká vyzkoušet si spouštění aplikací pro iPhone na zařízení se systémem Android, můžete se podívat na zdrojový kód projektu na GitHubu.