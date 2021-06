iOS 15 přepisuje historii. Poběží na doposud nejvíce modelech iPhonů

Přestože toho Apple v pondělí na úvodní Keynote letošní WWDC představil v souvislosti s iOS 15 poměrně dost, možná tu nejzajímavější věc, která se nového systému týká, nepochopitelně zamlčel. Řeč je konkrétně o kompatibilitě, která doslova přepisuje dosavadní historii softwarové podpory Applu.

Fotogalerie iOS 15 1 iOS 15 2 iOS 15 3 iOS 15 7iOS 15 +16 Fotek iOS 15 8 iOS 15 9 iOS 15 10 iOS 15 11 iOS 15 12 iOS 15 13 iOS 15 14 iOS 15 15 iOS 15 16 iOS 15 17 iOS 15 18 iOS 15 19 iOS 15 20 iOS 15 21 iOS 15 22 Vstoupit do galerie

Že se iPhony pyšní dlouholetou softwarovou podporou není prakticky od jejich prvopočátku žádným tajemstvím. Zatímco jsme se však doposud pohybovali zpravidla v rozmezí pěti až šesti let, iOS 15 v tomto směru nastolí nová pravidla. Pro některá zařízení se totiž bude jednat o již v pořadí sedmý iOS, který na nich bude dostupný. Řeč je konkrétně o iPhonech 6s z roku 2015 a SE z roku 2016. Na obou těchto modelových řadách totiž běžel iOS 9, iOS 10, iOS 11, iOS 12, iOS 13, iOS 14 a nyní na ně míří i iOS 15. Jejich majitelé si tedy na krátkou výdrž stěžovat rozhodně nemohou.

Dlouhá podpora jako nový standard?

Pravdou je, že podpora iPhonů SE 1. generace a 6s nejednoho jablíčkáře dost zaskočila, jelikož se s ní skoro nepočítalo už ani loni. Čipy, které v telefonech tepou, jsou však v kombinaci se stále solidně velkou 2GB RAM pamětí dle všeho natolik výkonné, že si u nich zkrátka Apple může další rok aktuálního iOS dovolit. Dá se však předpokládat, že tentokrát už to bude skutečně naposled. Osmá verze iOS, která by na ně mohla potenciálně dorazit příští rok, by totiž byla už opravdu extrém, který by ve výsledku Applu mohl škodit i v prodejích.