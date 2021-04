iOS 14.4.2 zhoršuje výdrž baterie u většiny iPhonů

Koncem minulého pracovního týdne Apple nečekaně uvolnil další aktualizaci iOS 14. Byť jde jen o drobný update opravující některé chyby, i tak dokáží taková drobná zlepšení udělat s aspekty rychlosti a baterie pěknou paseku. Nebo naopak výše zmíněné zlepšit. Uživatelé si často stěžují na výdrž baterie, na což se zaměřil kanál iAppleBytes v testu umístěném pod tímto odstavcem, a to u iPhonů SE 1. generace, 6s, 7, 8, XR, 11 a SE 2.generace.

Fotogalerie iOS 14 1 iOS 14 2 iOS 14 3 iOS 14 4 +13 Fotek iOS 14 5 iOS 14 6 iOS 14 7 iOS 14 8 iOS 14 9 iOS 14 10 iOS 14 11 iOS 14 12 iOS 14 13 iOS 14 14 iOS 14 15 iOS 14 16 Vstoupit do galerie

Rovnou na začátku se hodí zmínit, že drtivá většina zařízení si, podobně jako u předchozí verze, pohoršila. IPhone SE 1. generace dosáhl na 1738 bodů, zatímco na iOS 14.4.1 to bylo 1750. IPhone 6s hlásí ještě větší propad, a to ze 1770 na 1730. IPhone 7 dokonce z 2283 na 2084. U tohoto modelu se navíc hodí zmínit, že na iOS 14.4 dosáhl v testu aplikace Geekbench na 2453 bodů. Dvě malé aktualizace tedy snížily počet bodů o 15 %. Bodový propad hlásí i iPhone 8 – z 2069 bodů na 2004. Značně mrzet mohou i výsledky testu baterie vlastníky iPhonu XR, jelikož výsledek poklesl z 3133 na 2973. Zde dodáme, že na iOS 13.4, tedy přibližně před rokem, dosáhl tento model na 3755 bodů. Drobný pokles bodového ohodnocení hlásí také iPhone 11, jenž si z 3315 pohoršil na 3274 bodů. Naopak jedna vlaštovka zde je, a to v podobě iPhonu SE 2. generace. Nejmladší z iPhonů s Touch ID dosáhl v testu na 2137 bodů, což znamená oproti předchozí verzi polepšení o 10 bodů. Jak vidíte, výsledky opravdu nejsou dobré. Jaké máte zkušenosti s výdrží baterie na aktuální verzi iOS?