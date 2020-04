iOS 14 zřejmě přinese podporu widgetů na domovské obrazovce iPhonu

Nová verze operačního systému iOS s označením 14 toho na iPhony (a potažmo iPady v iPadOS 14) přinese mnohem víc, než se původně očekávalo. Vyplývá to alespoň z celé řady náznaků v uniklém kódu tohoto systému, kterého se zhruba před měsícem zmocnil portál 9to5mac a od té doby jej velmi pečlivě prohledává. Díky tomu se tak nyní dozvídáme například o tom, že je pro iOS 14 připravovaná novinka ve formě widgetů umístitelných na domovskou obrazovku.

V kódu iOS 14 se nově podařilo vývojářům spolupracujícím s 9to5mac objevit zmínky o widgetech pro domovskou obrazovku iPhonů a iPadů. Novinku nazývá Apple interně “Avocado” a podle všeho s ní chce umožnit uživatelům pracovat jako s klasickými aplikacemi. Jinými slovy – widgety bychom si mohli po ploše iPhonu či iPadu jakkoliv přemisťovat a nechávat si je přesně na místě, které nám vyhovuje, a nikoliv jen připínat na jedno místo, jak tomu je nyní u iPadOS 13. Díky tomu by tak widgety daleko lépe splynuly s aplikacemi a přestože by se jedno o jednu z největších designových změn domovské obrazovky iPhonů prakticky od jejich představení, ve výsledku by neměla působit nikterak rušivě. Záležet však samozřejmě bude i na vývojářích, kteří si s widgety budou muset poradit tak, aby nepůsobily rušivě, ale de facto jen jako standardní aplikace.

Anketa Uvítali byste možnost umístění widgetů na domovskou obrazovku iPhonu či iPadu? Ano Ne

Podle dostupných informací je novinka zatím stále ve vývoji a ani Apple není stoprocentně rozhodnut, že jí do iOS 14 nasadí. Záležet bude velmi pravděpodobně na tom, jak se bude dařit její vývoj v následujících týdnech a potažmo i to, zda nebudou problémy s jinými částmi iOS 14, které dostanou od Applu prioritu a widgety na domovské obrazovce upozadí. Nicméně vzhledem k tomu, že jsou o ní zmínky v iOS 14 je jasné, že by jí Apple rád v této verzi systému viděl a pokud bude půjde vše podle jeho plánů, v červnu by se s ní měl na vývojářské konferenci WWDC pochlubit. Uvítali byste podobné vylepšení? Dejte nám vědět do komentářů, popřípadě skrze anketu.

Veškeré doposud uniklé snímky iOS 14: