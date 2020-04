Applu unikly další screenshoty z iOS 14

Úniky informací poodhalující chystané novinky z iOS 14 nabírají v posledních týdnech na obrátkách a to zejména díky uniklému kódu tohoto operačního systému, který se dostal do rukou portálu 9to5mac. Ten z něho nedávno vyčetl například to, že nový systém přinese přepracované rozhraní pro správu tapet v Nastavení, které by mělo být mnohem přehlednější než je tomu nyní. Tyto informace nyní potvrdily i čtyři uniklé screenshoty, které se podařily získat leakerovi DongleBookPro.

Jak můžete na screenshotech výše vidět, v tapetách bude nově možné tvořit vlastní sekce například z fotek nebo z vámi stažených obrázků. Sekce pak bude zřejmě vytvářet i samotný Apple a to zejména pro lepší orientaci napříč tapetami ze starších operačních systémů. Všimnout si tak můžete například sekce iOS 13, která zahrnuje všechny exkluzivní tapety z této verze OS a podporuje u nich jejich možnosti dynamické přeměny. Poměrně zajímavým prvkem je pak spodní možnost navolení si podle použité tapety na zamknutou obrazovku v jejích odstínech i tapetu na domovskou obrazovku. Jak přesně bude toto nastavení fungovat nicméně zatím ze screenshotů vyčíst nelze, jelikož je možné, že rozhraní není dokončené.

Obecně se dá říci, že přepracováním sekce tapet v Nastavení udělá Apple pořádný krok vpřed z hlediska uživatelského komfortu. Rozhraní bude totiž mnohem přehlednější než nyní, díky čemuž bude jeho využití pro uživatele mnohem jednodušší a tedy i rychlejší. Možnost navolení si vlastních tapet zvolitelných přímo v sekci Tapety je pak už jen vynikající třešnička na dortu, která velmi potěší. Nezbývá než doufat, že se Applu podaří toto vylepšení dotáhnout k naprosté dokonalosti a hned po vydání prvních bet iOS 14 s ním bude radost pracovat. Zároveň doufáme, že podobných úprav, který budou designově povedené a zároveň uživatelsky velmi užitečné do systému přibude více.