Na iPhony míří hra The Division! Pomozte Ubisoftu s dokončením a zahrajte si jej s předstihem

Je poměrně paradoxní, že zatímco před mnoha lety jsme si ještě na tlačítkových mobilech mohli zahrát tituly jako Call of Duty, Splinter Cell, NHL a tak podobně (byť samozřejmě v předpotopní grafice), v současnosti je na mobilech titulů známých z počítačů a konzolí poskrovnu. To se však naštěstí začíná pomalu, ale jistě měnit, jelikož velká vydavatelská studia oznamují některé své ikonické videohry opět i pro mobily. Skvělým příkladem může být třeba Call of Duty: Warzone, chystaný Assassin’s Creed či The Division: Resurgence od Ubisoftu. A právě s vývojem posledního zmíněného titulu můžete pomoci i vy.

Ubisoft oznámil The Division: Resurgence už před nějakým časem s tím, že bude dostupný jak pro iOS, tak i pro Android a to v takovém pojetí, které známe z jeho konzolovo-počítačových předloh. Děj hry má být zasazen mezi první a druhý díl The Division, přičemž vývojáři slibují, že právě mobilní hrou zodpoví některé z nevyjasněných otázek v příběhu mezi těmito dvěma tituly. Co se pak týče přímo titulu jako takového, těšit se u něj kromě dobré hratelnosti či grafiky můžeme třeba i na zbrusu nové postavy a frakce, které celkový herní zážitek umocní. Kdy přesně titul vyjde sice není zatím známé, nicméně na letošní léto chystá Ubisoft další kolo uzavřeného beta testování. A právě do něj se můžete přihlásit i vy, přičemž pokud budete mít štěstí a Ubisoft vás vybere, budete si moci The Division: Resurgence zahrát s patřičným předstihem skrze TestFlight program. Do testování se můžete přihlásit konkrétně zde.