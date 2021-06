iOS 14 už běží na 9 z 10 kompatibilních iPhonů

Společnost Apple již za chvíli představí na své letošní konferenci WWDC nové operační systémy včetně iOS 15. Jak je u Applu zvykem, nejprve se této aktualizace dočkají vývojáři, a to nejspíš bezprostředně po skončení úvodní Keynote. V průběhu léta by měli přijít na řadu zájemci o beta testování z řad veřejnosti, a po zářijové Keynote by měl být vydán operační systém iOS 15 pro širokou veřejnost. Jak si těsně před představením očekávané novinky vede předchozí verze mobilního operačního systému od Applu?

Podle nejnovějších zpráv, pocházejících přímo od společnosti Apple, je operační systém iOS 14 v současné chvíli nainstalován na 90 % iPhonů, které byly představeny v průběhu uplynulých čtyř let. Na 8 % iPhonů, které byly představeny v průběhu posledních čtyř let, je stále ještě nainstalován operační systém. iOS 13, a na 2 % iPbonů z uplynulých čtyř let běží dokonce některá ze starších verzí mobilního operačního systému od Applu. Operační systém iOS 14 je v současné chvíli nainstalovaný celkem na 85 % všech iPhonů, a to včetně modelů, které jsou starší než čtyři roky. Na 8 % iPhonů pak běží některá ze starších verzí operačního systému iOS, přičemž v této kategorii jsou zahrnuté také modely, které nejsou s iOS 14 kompatibilní.

Co se týče operačního systému iPadOS, na 91 % modelů tabletů od Applu, které byly představeny v průběhu uplynulých čtyř let, je nainstalován operační systém iPadOS 14. Celkově se nainstalovaným iOS 14 může pochlubit 79 % všech iPadů. Na 12 % všech iPadů pak běží starší verze operačního systému iPadOS, přičemž do této skupiny jsou započítané také modely, které nejsou s nejnovější verzí iPadOS kompatibilní. Na 9 % iPadů běží operační systém iOS 13. Apple se o podrobnosti o míře rozšíření svého nového operačního systému podělil již letos v únoru. V té době byl iOS 14 nainstalovaný na 86 % iPhonů, představených v průběhu uplynulých čtyř let. Uživatelská základna iOS 14 se mírně rozrostla po vydání verze iOS 14.5.