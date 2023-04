Známý americký Apple Store vykraden! Zloději z něj přes tunel odnesli zboží za miliony

Apple musí v těchto dnech řešit pořádnou nepříjemnost. Minulý víkend byl totiž vykraden jeden z jeho vlajkových Apple Storů ve Washingtonu a to poměrně ve velkém stylu. Z obchodu v Alderwood Mall totiž zmizelo zboží za více než 500 000 dolarů, tedy asi 10,7 milionu korun. Zloději šli přitom primárně po iPhonech, kterých z obchodu zmizelo na 436.

Zajímavá není jen výše škody, kterou zloději napáchali, ale i způsob, jak do Apple Storu pronikli. Probourali se do něj totiž z kavárny sídlící vedle přes její stěnu, ve které zkrátka „jen“ vyřízli tunel, kterým vše z Apple Storu odnesli. Paradoxní je přitom to, že z kavárny nebylo odcizeno nic, přestože v ní byla taktéž řada hodnotných věcí. Posloužila tedy jen čistě jako vstupní brána do obchodu. Bohužel, v současnosti není k dispozici více informací včetně toho, zda jsou policisté zlodějům již na stopě, či nikoliv. Tak či tak se ale jedná o jednu z největších krádeží, které musel Apple v poslední době čelit.