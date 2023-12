Zloději okradli muže o smartphone. Když zjistili, že je to Android, vrátili jej

Že jsou iPhony i jiné Apple produkty pro zloděje lákavým zbožím není již mnoho let žádným tajemstvím. Přestože mohou svá ukradená zařízení jablíčkáři zamknout na dálku, zloději nemají problém prodat Apple produkty třeba jen na náhradní díly, jelikož i ty jsou poměrně cenné. Pokud si však myslíte, že totéž v bledě modrém platí i pro telefony s operačním systémem Android, jste na omylu. Skvělým příkladem je příběh muže z Washintgonu D.C., který se o něj podělil s americkou stanicí ABC7.

Muž vyrazil podle svých slov autem pro svou manželku, která ten den zůstávala v práci kvůli spoustě úkolů přes čas. Když však zastavil u jejího pracoviště a vydal se jí naproti, obstoupili jej dva maskovaní zloději s požadavkem, ať jim dá vše, co má v kapsách. Protože široko daleko nikdo nebyl a muž se bál o své zdraví, rozhodl se jim vyhovět a dát jim klíče odvozu, peněženku a mobilní telefon – tedy vše, co v danou chvíli po kapsách měl. Zloději se následně vydali k jeho vozu, se kterým chtěli odjet, avšak ještě než odjeli si muže přivolali slovy: „Achjo, to je Android? Ten nechceme. Mysleli jsme si, že je to iPhone.“, načež mu telefon vrátili. Muž tak přišel nakonec „jen“ o svůj vůz a peněženku, které se mu zatím i přes vyšetřování policií nevrátily.